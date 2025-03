Tod des Sohnes: Alex Rodriguez spricht Brett Beileid aus

Alex Rodriguez (49), ehemaliger Baseball-Superstar, hat seinem früheren Teamkollegen Brett Gardner nach dem tragischen Verlust seines 14-jährigen Sohnes Miller Gardner sein tiefes Mitgefühl ausgesprochen. In einem Interview mit People erklärte der Sportler: "Meine Gedanken und Gebete gelten Brett, seiner Frau Jessica und der ganzen Familie." Alex betonte, dass es ihm als Vater von zwei Töchtern nahezu unmöglich sei, sich vorzustellen, was Brett und Jessica gerade durchmachen müssen. Der ehemalige Yankees-Star hoffte, dass die Gardners in dieser schweren Zeit Unterstützung und Trost finden. Brett und seine Familie waren auf Urlaub in Costa Rica, als Miller unerwartet erkrankte und am 21. März im Schlaf verstarb.

Alex, der viele Jahre mit Brett bei den New York Yankees spielte, erinnerte sich an seinen Kollegen als einen leidenschaftlichen und bodenständigen Spieler, der bei Fans und Teamkameraden gleichermaßen beliebt war. "Brett war jemand, der als sehr junger, kämpferischer Spieler zu uns in die Mannschaft kam. Er war immer bodenständig, hat großartige Arbeit geleistet und war ein Liebling der Fans. Er ist einfach ein großartiger, großartiger Wettkämpfer und ein noch besserer Mensch", schwärmte Alex.

Die tragischen Neuigkeiten von Millers Tod machte seine Familie am vergangenen Sonntag öffentlich. In einem Statement auf X erklärte sie, dass ihr jüngster Sohn während eines Urlaubs plötzlich erkrankt und am Freitagmorgen im Schlaf verstorben sei. Während die Autopsie noch aussteht, vermuten die Ermittler, dass Miller möglicherweise an den Folgen einer allergischen Reaktion auf ein Medikament verstarb, das er gegen die Beschwerden einer Lebensmittelvergiftung erhalten habe. Das berichtete Page Six.

Getty Images Alex Rodriguez, Ex-Sportler

Twitter / Yankees Miller Gardner, Sohn von Brett Gardner

