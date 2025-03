Darum verzögert sich Autopsie von Brett Gardners Sohn (†14)

Vor wenigen Tagen gaben Brett Gardner und seine Frau Jessica schweren Herzens den Tod ihres Sohnes Miller bekannt. Das Kind des Baseballstars starb während eines Urlaubs in Costa Rica. Derzeit ist noch nicht ganz klar, warum der 14-Jährige sterben musste. Und es wird wohl auch noch dauern, bis Millers Autopsie abgeschlossen ist. Laut einem Vertreter der Justizbehörde von Costa Rica werde es "mindestens zwei bis drei Monate dauern", bis Ergebnisse vorliegen. Der Grund seien anhaltende Bandenkämpfe in Costa Rica. "Wir haben einen Anstieg der Morde, da diese Drogenbanden um ihr Territorium kämpfen, und jeder einzelne von ihnen braucht eine Autopsie", erklärte Juan Pablo Alvarado Garcia dazu gegenüber Daily Mail.

Derzeit sind sich die Verantwortlichen noch unsicher, warum Miller so plötzlich starb. Zunächst hieß es, dass der Baseballspieler aufgrund einer Lebensmittelvergiftung durch Ersticken ums Leben kam. Doch das wurde später wieder revidiert. Stattdessen ziehen die Ermittler laut Page Six nun in Betracht, dass er an den Folgen einer allergischen Reaktion auf ein Medikament starb. Dieses erhielt er gegen Beschwerden nach einer Lebensmittelvergiftung. Die sich verzögernde Autopsie werde dazu mehr Aufschluss geben.

Miller wurde nur 14 Jahre alt und galt wie sein Vater als großes Talent im Baseball. Er hinterlässt seine Eltern, seinen Bruder Hunter sowie seine fassungslosen Freunde. "Miller war ein geliebter Sohn und Bruder, und wir können uns ein Leben ohne sein ansteckendes Lächeln nicht vorstellen", schrieben der New-York-Yankee-Star und seine Frau in einem herzzerreißenden Statement auf X.

Anzeige Anzeige

Twitter / Yankees Miller Gardner, Sohn von Brett Gardner

Anzeige Anzeige

Getty Images Brett Gardner, ehemaliger Baseballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige