Tod von Brett Gardners Sohn (†14): Hotel meldet sich zu Wort

Der Sohn von New-York-Yankee-Baseballstar Brett Gardner starb am 21. März auf tragische Weise: Das Baseball-Talent kam offenbar aufgrund einer Vergiftung während eines Familienurlaubs in Costa Rica ums Leben. Das Hotel, in dem sich der tödliche Vorfall ereignete, meldete sich nun erstmals zu Wort. "Wir sind zutiefst betrübt über diesen Verlust und unser Mitgefühl gilt der Familie in dieser unglaublich schwierigen Zeit. Die Faktoren, die zu diesem tragischen Vorfall geführt haben, sind nicht bekannt, und wir kooperieren voll und ganz mit den Behörden bei ihren Ermittlungen", erklärte ein Sprecher des Resorts gegenüber CBS News.

Das Resort würde sich auch weiterhin für das Wohl und die Sicherheit seiner Gäste einsetzen. Millers Tod konnten die Mitarbeiter allerdings nicht verhindern. Laut der Justizbehörde von Costa Rica ist bereits klar, woran der 14-Jährige starb. Miller starb durch Erstickung nach einer möglichen Vergiftung, nachdem er offenbar "etwas [in der] Nahrung zu sich genommen hatte", erklärten sie NBC News. Wie dies passieren konnte, muss durch die toxikologischen Tests noch geklärt werden. Es würde allerdings zwei bis drei Monate dauern, bis die Ergebnisse dazu vorliegen.

Millers Eltern gaben am Dienstag die traurige Nachricht seines Verlustes bekannt. "Mit schwerem Herzen bedauern wir zu verkünden, dass unser jüngster Sohn, Miller, verstorben ist. Er war 14 Jahre alt und hat uns viel zu früh verlassen, nachdem er zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern im Urlaub erkrankt ist", schrieben Brett und Jessica auf X.

Getty Images Brett Gardner im August 2021

Getty Images Brett Gardner im Juni 2021

