Brett Gardners Sohn Miller ist mit nur 14 Jahren gestorben

Mit schwerem Herzen haben Baseballstar Brett Gardner und seine Frau Jessica den Tod ihres 14-jährigen Sohnes Miller bekannt gegeben. Ihr jüngster Sohn sei während eines gemeinsamen Urlaubs plötzlich erkrankt und am Freitagmorgen friedlich im Schlaf verstorben, wie der ehemalige Baseballstar der New York Yankees in einer Erklärung auf X mitteilte. Der Verlust traf die Familie völlig unerwartet. Sie betonten, dass sie aktuell "mehr Fragen als Antworten" haben und baten um Privatsphäre, um mit diesem tragischen Verlust umzugehen. Miller hinterlässt seinen älteren Bruder Hunter und war ein geliebtes Mitglied seiner Familie: "Wir können uns unser Leben ohne sein ansteckendes Lächeln noch nicht vorstellen."

Miller war ein leidenschaftlicher Sportler, der neben Fußball und Baseball auch Golf spielte und seine Freizeit gerne mit Jagen, Angeln und seinen Freunden verbrachte. Über soziale Medien drückten die Yankees ihre Anteilnahme aus: "Unser Mitgefühl gilt Brett, Jessica und Hunter bei diesem unvorstellbaren Verlust." Der Verein, für den Brett Gardner zwischen 2008 und 2021 spielte, erinnerte besonders an Millers freundliche und lebensfrohe Art. Auch das Football-Team seiner Schule in South Carolina gedachte des Jungen, der mit der Nummer elf – dieselbe, die sein Vater bei den Yankees trug – auf dem Spielfeld eine wichtige Rolle spielte.

Brett spielte beeindruckende 14 Jahre ausschließlich für die New York Yankees, mit denen er 2009 die World Series gewann. 2015 wurde er zum All-Star-Spieler ernannt. Doch abseits des Spielfeldes war er in erster Linie ein Familienvater, der viel Wert auf Zeit mit seiner Frau Jessica und den gemeinsamen Kindern legte. Das Paar lebt im US-Bundesstaat South Carolina, wo ihre beiden Söhne aufwuchsen.

Twitter / Yankees Miller Gardner, Sohn von Brett Gardner

Getty Images Brett Gardner im August 2021

