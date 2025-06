Tötungsdelikt im Fall von Brett Gardners Sohn (†14) denkbar

Der tragische Tod von Miller Gardner, dem 14-jährigen Sohn des ehemaligen Baseballstars Brett Gardner, gibt weiterhin Rätsel auf. Während eines Familienurlaubs in Costa Rica am 21. März dieses Jahres schlief der Teenager in einem Hotelzimmer ein und wachte nicht mehr auf. Laut Brett und seiner Frau Jessica verstarb ihr Sohn "friedlich im Schlaf". Doch nun gaben die Behörden bekannt, dass die Untersuchung des Falls nicht abgeschlossen ist. Es wird geprüft, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder um eine natürliche Todesursache handelt. Das berichtet ESPN. Hinweise auf eine Kohlenmonoxidvergiftung als mögliche Todesursache wurden bereits bestätigt.

Sharon Hernandez Coto, Sprecherin der costa-ricanischen Staatsanwaltschaft, erklärte gegenüber ESPN, dass der Zweck der laufenden Ermittlungen sei, ein mögliches Tötungsdelikt auszuschließen oder zu bestätigen und gegebenenfalls Verantwortliche zu identifizieren. "[...] Aktuell ist es nicht möglich, zu bestätigen oder auszuschließen, dass ein Verbrechen begangen wurde", erklärte die Sprecherin weiter. Die bisherigen Ergebnisse hatten hohe Werte von Kohlenmonoxid in Millers Hotelzimmer festgestellt, was auf eine technische Panne oder andere Umstände hinweisen könnte. Ob jedoch ein Verbrechen im Spiel ist, bleibt ungewiss und muss durch weitere Untersuchungen geklärt werden.

Bereits im April wurde bekannt, dass das Gesundheitsministerium von Costa Rica zusätzliche Informationen sammelt und eigene Untersuchungen im Fall Miller durchführt. Damals sagte Gesundheitsministerin Mary Munive Angermuller laut New York Post in einer Erklärung: "Als Reaktion auf Anfragen zu diesem Fall sammelt das Gesundheitsministerium Informationen und führt die notwendigen Untersuchungen durch." Weitere Details wurden jedoch zunächst nicht veröffentlicht. Damals war bereits bekannt, dass der Sohn des Sportlers an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war.

