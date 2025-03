Yankees ehren Brett Gardners toten Sohn mit Schweigeminute

Die New York Yankees haben angekündigt, ihrem ehemaligen Spieler Brett Gardner und dessen verstorbenem Sohn Miller einen besonderen Tribut zu zollen. Vor dem Opening-Day-Spiel gegen die Milwaukee Brewers am Donnerstag wird es im Yankee Stadium eine Schweigeminute geben. Für eine kurze Zeit werden die Besucher, Spieler und Organisatoren dem verstorbenen Teenager gedenken, wie auf X bekannt gegeben wurde. Der erst 14-jährige Miller war während eines Familienurlaubs plötzlich erkrankt und starb in der Nacht zum 21. März im Schlaf.

Zuletzt wurde angenommen, dass der Junge durch Erstickung verstorben ist. Doch diese Annahme scheint falsch gewesen zu sein. Die Ermittler ziehen laut jüngster Erkenntnisse die Möglichkeit in Betracht, dass Miller an den Folgen einer allergischen Reaktion gestorben ist. Demnach bekam er ein Medikament verabreicht, das gegen seine Lebensmittelvergiftung helfen sollte. Das berichteten verschiedene Medien, unter anderem Page Six. Offiziell bestätigt wurde das bisher allerdings noch nicht.

Brett war 14 Jahre lang ein fester Bestandteil der New York Yankees und eine Größe im Baseball. 2021 beendete der Sportler seine Karriere und konzentrierte sich auf sein Privatleben. Sein früherer Teamkollege Alex Rodriguez (49) zeigte sich vom Tod des Teenagers ebenfalls tief betroffen und widmete den Hinterbliebenen rührende Zeilen. "Meine Gedanken und Gebete gelten Brett, seiner Frau Jessica und der ganzen Familie", erklärte er gegenüber People. Die Baseball-Community steht in dieser tragischen Zeit fest hinter Gardner und seiner Familie.

Twitter / Yankees Miller Gardner, Sohn von Brett Gardner

Getty Images Alex Rodriguez, Ex-Sportler

