Klage abgewiesen: Justin Baldoni lenkt sich mit Urlaub ab

Nach der Abweisung seiner Klage gegen Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) Anfang des Monats scheint Justin Baldoni (41) die Ereignisse hinter sich lassen zu wollen. Der Schauspieler genießt eine Auszeit mit seiner Familie in Costa Rica. Wie das Magazin People berichtet, ist er zusammen mit seiner Ehefrau Emily und den beiden gemeinsamen Kindern, Tochter Maiya und Sohn Maxwell, in den Tropen unterwegs. Ein Video von dem Star mit einem Surfbrett am Strand, das kurz vor dem Vatertag im Netz veröffentlicht wurde, soll während dieses Urlaubs entstanden sein.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Justin und Blake begannen bereits im Dezember 2024, als Blake den Regisseur wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen verklagte – Vorwürfe, die Justin abstreitet. Als Reaktion reichte Justin nicht nur eine Gegenklage in Höhe von 400 Millionen US-Dollar ein, sondern auch eine Verleumdungsklage gegen Blake, deren Ehemann sowie deren Publizistin Leslie Sloane. Diese Klage, zusammen mit einer weiteren über 250 Millionen Dollar gegen die New York Times, wurde jedoch am 9. Juni abgewiesen.

Vor einigen Tagen äußerte sich Justins Anwalt Bryan Freedman im Gespräch mit TMZ Live zu der Abweisung der Klage. "Es ist nicht fair, es ist nicht richtig", sagte der Anwalt und unterstrich, dass sein Mandant weiterhin entschlossen sei, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Geplant seien laut dem Juristen weitere rechtliche Schritte, etwa eine mögliche Überarbeitung der Klage oder neue Aussagen vor Gericht. Trotz des Rückschlags konnte der Darsteller also gewisse Punkte weiterhin verfolgen, etwa die Behauptungen zu Vertragsverletzungen, für die ihm bis zum 23. Juni eine Frist zur Überarbeitung eingeräumt wurde.

Getty Images Emily Baldoni und Justin Baldoni, März 2019

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025

