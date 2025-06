Wegen der Kinder: Verena Ofarim litt nach Ehe-Aus mit Gil

Verena Ofarim hat nach dem schmerzhaften Ende ihrer Ehe mit Sänger Gil Ofarim (42) ein komplett neues Kapitel aufgeschlagen. 2017 begann die Krise in ihrer Beziehung, als Gil bei Let's Dance teilnahm und gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) die Staffel gewann. Im Herbst desselben Jahres folgte die endgültige Trennung. Verena wurde gerichtlich untersagt, zeitweise mit den gemeinsamen Kindern Leonard und Anouk zusammenzuleben. Heute sagt sie im Bild-Interview über diese Zeit: "2017 war für mich ein Jahr des Zerbrechens. Träume und Hoffnungen, an die ich lange geglaubt hatte, sind in sich zusammengefallen. Mir wurde viel genommen, und ich habe mich lange wie eine Gejagte gefühlt."

Aus den dunklen Zeiten schöpfte Verena eine kreative Kraft. Damals keimte die Idee für ihr erstes Kinderbuch "Lukes Reise zum Herzen der Welt", das mittlerweile erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen, der auf seiner Suche nach Frieden und Wahrheit von Mentoren verschiedener Kulturen begleitet wird. Zusätzlich veröffentlichte Verena das Kinderlied "Mein Licht leuchtet hell", das sie selbst geschrieben und eingesungen hat. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin hat sich die Münchnerin als Meditations- und Achtsamkeitslehrerin sowie Speakerin etabliert. Privat fand sie in Florian, einem Ingenieur, eine neue Liebe und lebt heute mit ihm und ihren Kindern in München.

Während bei Verena alles aufwärts geht, wirkt das Leben ihres Ex-Mannes ganz anders: Nach den Vorwürfen rund um eine falsch dargestellte Situation mit einem Davidstern und der gerichtlichen Verurteilung steht Gil Ofarim beruflich und persönlich in schwierigen Zeiten. Verena hingegen blickt auf den Beginn ihrer Leidenszeit mit Respekt zurück und sagt: "Mir ist viel Ungerechtigkeit widerfahren – und doch habe ich versucht, nie meinen Glauben an Freundlichkeit, an Heilung, an meine Träume und an die Liebe zu verlieren."

Getty Images Verena Ofarim, Designerin

Getty Images Verena Ofarim im Januar 2019 in München

