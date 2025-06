Mehr "Freak-Off"-Filmmaterial im Prozess um P. Diddy gezeigt

Die Gerichtsverhandlung gegen P. Diddy (55), die seit Wochen in Manhattan läuft, bleibt weiterhin brisant: Am 25. Verhandlungstag wurden der Jury nun umfangreiche Videoaufnahmen präsentiert, die angeblich sogenannte "Freak-Off"-Partys des Musikers dokumentieren sollen. Während die Staatsanwaltschaft zuvor lediglich kurze Ausschnitte der Filme gezeigt hatte, legte die Verteidigung am Dienstag während der Vernehmung einer Spezialagentin der US-Staatsanwaltschaft deutlich längeres Material vor. TMZ zufolge nahmen sich die Geschworenen über zehn Minuten Zeit, um die Videos anzuschauen – ausgestattet mit Kopfhörern, die den Inhalt nur für sie zugänglich machten.

Parallel zu den Videoaufnahmen wurden auch Textnachrichten zwischen P. Diddy und seiner Ex-Freundin Cassie (38) thematisiert, die sowohl von der Anklage als auch der Verteidigung vorgelegt wurden. Während die Anklage belastende Botschaften und Vorwürfe untermauerte, präsentierte die Verteidigung Nachrichten, in denen Cassie dem Musiker ihre Zuneigung zeigte und ähnliche Zusammenkünfte augenscheinlich aktiv befürwortete: "Ich bin immer bereit für einen Freak-Off, es kann jederzeit sein." Diese Widersprüche sollen die Glaubwürdigkeit der Vorwürfe erschweren. Für Aufsehen sorgte zudem der Hinweis, dass am Folgetag eine ehemalige Assistentin des Rappers in den Zeugenstand gerufen werden soll, die auch als mutmaßliche Drogenkurierin genannt wird.

Schon in der Vergangenheit standen außergewöhnliche Feiern und intime Details aus dem Privatleben P. Diddys im Fokus der Öffentlichkeit, insbesondere im Zusammenhang mit seiner langjährigen Beziehung zu Cassie. Auch zu früheren Anlässen wurden ihm Vorliebe und Organisation für derartige Events nachgesagt. Persönlich zeigte sich der Rapper zu den jüngsten Entwicklungen jedoch gelassen: In einem hellen Pullover und grauer Hose erschien er am Dienstag vor Gericht, ein Buch mit dem Titel "The Power of Positive Thinking" fest in den Händen. Wie es mit dem Verfahren weitergeht, bleibt abzuwarten.

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007