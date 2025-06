Ohne Katy: Orlando Bloom reist allein zur Bezos-Hochzeit

Orlando Bloom (48) wird bei der bevorstehenden Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig offenbar solo auftreten. Das mehrtägige Fest, das Ende dieses Monats in der romantischen Lagunenstadt stattfinden soll, wird eine hochkarätige Gästeliste aufweisen. Doch während Orlando bei diesem bereits stark kritisierten Großereignis anwesend sein wird, bleibt seine Verlobte Katy Perry (40) fern. Grund für ihre Abwesenheit sollen laut TMZ jedoch keineswegs Beziehungsprobleme sein: Die Sängerin befindet sich derzeit lediglich auf ihrer Australien-Tour, die schon lange vor der Luxushochzeit des Amazon-Gründers geplant wurde.

Trotz dieser plausiblen Erklärung wirft das Fehlen von Katy, die kürzlich noch an der Seite der künftigen Braut einige Minuten im Weltall verbrachte, neue Schatten auf ihre Beziehung zu dem britischen Schauspieler. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass es in der Partnerschaft zwischen Katy und Orlando kriseln könnte. Bislang haben beide Stars die Spekulationen weder dementiert noch bestätigt. Die Tatsache, dass Katy während dieses prominenten Ereignisses nicht anwesend sein wird, dürfte also für weiteren Gesprächsstoff sorgen und die Schlagzeilen befeuern.

In der Vergangenheit wurde berichtet, dass vor allem unterschiedliche Vorstellungen vom gemeinsamen Leben eine Belastung darstellen könnten. Katy verbringt aktuell viel Zeit mit ihrer Tochter Daisy Dove, die sie auf ihren ausgedehnten Tourneen begleitet. Orlando, der als Legolas in der Herr der Ringe-Trilogie bekannt wurde, scheint sich hingegen ein eher sesshaftes Leben zu wünschen, was immer wieder zu Spannungen führen soll. Ob die junge Familie tatsächlich vor einer großen Krise steht oder ob es sich dabei lediglich um Spekulationen handelt, bleibt weiterhin offen. Beide Stars sind dafür bekannt, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei einem Event von Louis Vuitton im Juli 2021

MEGA Katy Perry und Orlando Bloom, November 2023

