Sixpack-OP: So geht es Georgina Fleur nach ihrem Eingriff

Georgina Fleur (35), die 2012 durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von Der Bachelor einem breiteren Publikum bekannt wurde, hat sich kürzlich nach einer beeindruckenden Schönheits-OP in Düsseldorf bei ihren Fans gemeldet. Die Reality-TV-Teilnehmerin ließ sich dabei ein Sixpack modellieren und eine Wespentaille formen. Drei Tage nach dem Eingriff teilte sie ihren Gesundheitszustand über ihre Instagram-Story: "Ich fühle mich drei Tage nach der OP wie das blühende Leben." Obwohl sie momentan noch ein Mieder tragen muss und ihre neuen Konturen versteckt bleiben, ist Georgina voller Vorfreude auf das Endergebnis, das in etwa sechs Wochen perfekt zur Geltung kommen soll.

Die Behandlung selbst beinhaltete unter anderem eine Fettabsaugung, um die Bauchmuskeln optisch hervorzuheben. Der Eingriff wurde von Spezialisten in Deutschland durchgeführt und verlief ohne Komplikationen. Trotz der körperlichen Anstrengungen zeigt sich Georgina, bekannt für ihre unerschütterliche Energie und Lebensfreude, glücklich und optimistisch. Dass die Operation erfolgreich war und sie sich nun von ihrem Eingriff erholen kann, trägt offensichtlich zu ihrer aktuellen positiven Stimmung bei. Deshalb setze sie künftig unterstützend auf eine Ernährung mit entgiftender Wirkung. In Dubai angekommen, verbringt Georgina, die ab Montag, 7. Juli, im von Verona Pooth (57) moderierten Format "Villa der Versuchung" zu sehen sein wird, nun entspannte Tage im Beisein ihrer kleinen Tochter.

Bereits in der Vergangenheit sorgte Georgina mit kosmetischen Eingriffen und ihrer offenen Art, über solche Erfahrungen zu berichten, für Gesprächsstoff. Die Social-Media-Ikone, die vor allem mit ihren temperamentvollen Auftritten in Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp, The 50 oder Kampf der Realitystars polarisierte, scheut nicht davor zurück, auch intime Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Ob exklusive Dinner wie Chickennuggets mit Kaviar oder opulente Urlaubsaufnahmen aus Dubai – Georgina versteht es, ihre Follower zu unterhalten und Schlagzeilen zu liefern. Gerade ihre kürzliche Entscheidung, ihrer Bauchpartie ein ästhetisches Upgrade zu gönnen, zeigt einmal mehr, dass sie keine Kompromisse eingeht, wenn es um ihre Schönheitsideale geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

Anzeige Anzeige

RTL Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige Anzeige