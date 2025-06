Scarlett Johansson und Jonathan küssen sich auf Premiere

Auf der London-Premiere des Films "Jurassic World: Die Wiedergeburt" sorgte Scarlett Johansson (40) für einen charmanten Moment auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin begrüßte ihren Co-Star Jonathan Bailey (37) vor der versammelten Presse mit einem freundschaftlichen Kuss, bevor die beiden sich herzlich umarmten. Scarlett, die in einer rosafarbenen, funkelnden Vivienne-Westwood-Robe strahlte, war sichtlich gut gelaunt. Das Event fand im Odeon Luxe Leicester Square statt und zog neben den beiden auch weitere Filmstars wie Mahershala Ali (51) und Rupert Friend an.

Trotz ihres charmanten Auftritts gibt es keinen Grund für Spekulationen über die Beziehung der Schauspieler. Scarlett, die seit 2020 mit Comedian Colin Jost (42) glücklich verheiratet ist und zwei Kinder hat, äußerte sich in der Vergangenheit immer liebevoll über ihren Mann. Jonathan, bekannt aus der Serie Bridgerton, ist eigenen Angaben zufolge ebenfalls vergeben. Im Jahr 2023 bestätigte er in einem Interview, dass er mit einem "liebevollen Mann" in einer Beziehung sei, ohne Namen oder weitere Details zu verraten. Dennoch erfreuten sich Fans an der sichtbar vertrauten Chemie der Co-Stars. In sozialen Medien kommentierten viele das harmonische Zusammenspiel der beiden mit positiven Reaktionen.

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" wird mit Spannung erwartet und gilt schon vor dem Kinostart als vielversprechender Hit. Universal rechnet laut Deadline mit enormen Einnahmen von 100 bis 118 Millionen Euro gleich zur Veröffentlichung. Die Kombination aus Scarlett und Jonathan auf der Leinwand sowie der bewährte Dinosaurier-Faktor soll ein Kassenschlager werden. Fans können sich auf den 2. Juli freuen, wenn die Dinosaurier wieder die Kinoleinwände erobern.

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey auf der "Jurassic World: Die Wiedergeburt"-Premiere

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025

