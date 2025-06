Französischer Fußballer Bernard Lacombe mit 72 verstorben

Frankreich hat eine seiner Fußballlegenden verloren: Bernard Lacombe ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Dies teilt sein langjähriger Klub Olympique Lyon am Dienstagabend auf der Plattform X mit den Worten: "Adieu Bernard, du warst unsere Legende, der Größte von allen." Der ehemalige Stürmer verbrachte die letzten Tage seines Lebens auf einer Palliativstation. Während seiner beeindruckenden Karriere absolvierte er 497 Spiele in der Ligue 1 und erzielte 255 Tore.

Geboren und aufgewachsen in Lyon, begann der Sportler schon in jungen Jahren bei seinem Heimatverein, bevor er mit 17 Jahren zu den Profis aufstieg. Im Laufe seiner Karriere entwickelte er sich zum zweiterfolgreichsten Torschützen der Liga. Neben Olympique Lyon lief er auch für Saint-Étienne und Girondins Bordeaux auf. Nach seinem Karriereende im Jahr 1987 blieb er seinem Herzensklub Lyon treu und war dort als sportlicher Leiter, Trainer und Mitglied des Präsidiums tätig.

Die Nachricht seines Todes löst große Trauer in der Fußballwelt aus. Juninho, der von 2001 bis 2009 für Lyon spielte, erinnert sich an Bernards Unterstützung zu Beginn seiner Karriere. "Er war es, der mir half, mich an die neue Stadt, das neue Leben und den anderen Fußball zu gewöhnen", sagt er auf X. Auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (56) würdigt die verstorbene Ikone: "Mit seinem Tod hat der französische Fußball einen seiner treuesten Diener verloren." Bernard hinterlässt offensichtlich nicht nur sportliche Rekorde, sondern auch zahlreiche Erinnerungen und Legenden, die weiterleben werden.

Getty Images Bernard Lacombe im Oktober 2010

Getty Images Bernard Lacombe, Fußball-Manager

