Private Einblicke: Michael J. Fox posiert mit seiner Familie

Michael J. Fox (64) wurde am Vatertag mit einem süßen Post auf Instagram gefeiert. Seine Ehefrau Tracy Pollan (64) teilte nicht nur ein paar rührende Worte, sondern auch seltene Schnappschüsse von dem Schauspieler und seinen Kindern. Auf einem der Fotos sieht man den Filmstar, der durch seine Rolle in "Zurück in die Zukunft" weltberühmt wurde, umringt von seinen vier Kids Sam, den Zwillingen Aquinnah und Schuyler sowie Esmé. Weitere Schnappschüsse zeigen ihn lächelnd mit seinem Sohn oder mit seinen Töchtern. "Du machst dieses Papa-Ding seit dem ersten Tag so toll! Alles Gute zum Vatertag an die Besten im Geschäft, wir lieben dich", schwärmt Tracy unter der Bilderreihe.

In den Kommentaren antwortete Michael seiner Frau auf ebenso herzliche Weise: "Ich bin der glücklichste Mann auf dem Planeten. Ich liebe euch alle so sehr, es macht mich schwindelig." Dass seine Liebsten für den 64-Jährigen eine große Rolle spielen, zeigte sich auch regelmäßig bei öffentlichen Auftritten. Im Januar war Michael vom damaligen Präsidenten Joe Biden (82) mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet worden – seine Familie unterstützte ihn an diesem besonderen Tag. Von der Ehrenzeremonie hatte er damals ein Foto mit seiner Frau und den Kindern gepostet und sich voller Stolz und Dankbarkeit gezeigt.

Obwohl Michael seit über drei Jahrzehnten mit der Parkinson-Krankheit lebt, hat der Schauspieler nie seinen Optimismus und seinen dunklen Humor verloren. "Es fällt mir schwer, aber ich muss ihn intakt halten", betonte er in einem Interview mit People. Seit vielen Jahren setzt er sich mit seiner Stiftung, der Michael J. Fox Foundation, für die Erforschung eines Heilmittels für die Nervenkrankheit ein. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat er bereits rund 1,65 Milliarden Euro durch Spenden eingenommen, durch die die Forschung schon viele Fortschritte machen konnte.

Instagram / tracy.pollan Michael J. Fox grinst mit seinem Sohn Sam

Instagram / tracy.pollan Michael J. Fox mit seiner Tochter Esmé

