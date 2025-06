Sängerin Delta Goodrem feiert ihre Traumhochzeit auf Malta

Delta Goodrem (40) hat ihrem langjährigen Partner Matthew Copley das Jawort gegeben. Die beeindruckende Trauung fand auf Malta statt – das Paar wählte damit einen Ort mit besonderer Bedeutung für seine gemeinsame Geschichte. Denn bereits im Jahr 2023 hatten sich die australische Sängerin und ihr Gitarrist dort verlobt. Die Hochzeit war laut Daily Mail ein mehrtägiges Ereignis und bot ihren engsten Freunden und Familienmitgliedern die Gelegenheit, die Liebe des Paares in malerischer Kulisse zu feiern. Fotos der glamourösen Zeremonie liegen der Presse bisher nicht vor.

Bei den Feierlichkeiten waren neben Deltas Mutter Lea und ihrem Bruder Trent auch prominente Gäste wie die Fernsehmoderatorin Renee Bargh anwesend. Auch Deltas beste Freundin Danielle Cox durfte natürlich nicht fehlen. Die malerische Hochzeitsfeier war laut dem US-amerikanischen Magazin das Ergebnis einer zweijährigen Planung. An den Tagen selbst soll alles daher sehr strukturiert abgelaufen sein. So erhielten die geladenen Gäste beispielsweise vorab detaillierte Abläufe für die Feierlichkeiten.

Malta ist für die frisch verheiratete Sängerin nicht nur der Ort ihrer Verlobung und Hochzeit – die Insel verbindet sie auch auf persönlicher Ebene mit ihrem Mann. Matthew hat familiäre Wurzeln in Malta, die in den Hochzeitsvorbereitungen sicherlich eine besondere Bedeutung hatten. Auch Deltas Band und ihre Backgroundsänger pflegen teils eine enge Verbindung zu der Mittelmeerinsel. Bereits in vergangenen Interviews teilte die Künstlerin ihre Faszination und Zuneigung für das Land, das nun fest Teil ihrer eigenen Liebesgeschichte geworden ist.

Instagram / deltagoodrem Matthew Copley und Delta Goodrem im September 2023

Getty Images Delta Goodrem im November 2024

