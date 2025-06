Diese Menschen hinterlässt TV-Köchin Anne Burrell (†55)

Anne Burrell, die beliebte TV-Köchin und Star des Food Networks, verstarb überraschend am Dienstag, 17. Juni, im Alter von nur 55 Jahren. Die talentierte Köchin war bekannt für ihre leidenschaftliche Art und ihr markantes Erscheinungsbild mit den blonden, spiky Haaren. Ihr Ehemann Stuart Claxton sowie ihre Familie und die Fans trauern zutiefst um diesen Verlust. Der Publikumsliebling hinterlässt nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren Stiefsohn Javier, ihre Mutter Marlene und ihre Schwester Jane, die zusammen ein inniges Band bildeten.

Anne lernte Stuart 2018 über die Dating-App Bumble kennen. Schon beim ersten Treffen wusste der Marketing- und Kommunikationsexperte, dass da etwas Besonderes zwischen ihnen war. 2020 stellte er die entscheidende Frage während eines romantischen Abends in Cazenovia, New York, in Anwesenheit ihrer Familie. Ein Jahr später folgte die Märchenhochzeit in Annes Heimatstadt, bei der die gefeierte Starköchin von Pferd und Kutsche begleitet wurde. Im Alltag lebte das Paar gemeinsam mit Stuarts Sohn Javier in einem Apartment in Brooklyn und genoss das Familienleben mit Baseballspielen, Reisen und kulinarischen Abenteuern.

Die US-amerikanische Köchin galt als eine Frau voller Lebensfreude und Herzlichkeit. Ihren Einstieg ins Fernsehen hatte die Autorin von "Cook Like a Rock Star" im Jahr 2005, als sie bei "Iron Chef America" als Sous-Chefin mitwirkte. Besonders in den sozialen Medien teilte Anne gern ihre Erlebnisse und begeisterte auch Stars wie Gigi Hadid (30) für sich: Zuletzt zeigte sie sich im vergangenen Jahr noch glücklich an Stuarts Seite bei einem gemeinsamen Urlaub in Sizilien. Ihr plötzliches Ableben reißt eine große Lücke. "Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln erhellte jeden Raum, den sie betrat", betonten Angehörige in einem Statement, das US Weekly vorliegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Burrell, Köchin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige Anzeige