Selbst finanziert: So wohnt Roman Gottschalk in den USA

Roman Gottschalk macht es sich in den USA, fernab des Trubels um seine Bekanntheit und die seines Vaters Thomas Gottschalk (74), gemütlich. Der älteste Sohn des Entertainers war gerade einmal elf Jahre alt, als sich seine Eltern zum Schutze ihrer Privatsphäre für ein Leben in den Vereinigten Staaten entschieden hatten. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen: Roman lebt nun gemeinsam mit seiner Frau Melissa und ihrem gemeinsamen Sohn Sebastian in Rancho Santa Fe, nahe San Diego, Kalifornien. Die dreiköpfige Familie haust in einem beschaulichen Anwesen mit Pool, einem Pferdestall, dazugehörigen Pferden und Hühnern. Wie der 42-Jährige laut "Prominent" betont, habe er sein schönes Zuhause aber nicht dem Bekanntheitsgrad seines Papas zu verdanken. Roman habe sich das dank seines früheren Jobs im Marketing und verschiedener Investments selbst finanzieren können.

Anders als in Deutschland ist die Familie Gottschalk in den Staaten nicht allzu bekannt. Weder der Wetten, dass..?-Star, geschweige denn sein Sohn – darauf legte Thomas in der Vergangenheit viel Wert. Heute würde sich Roman allerdings über ein wenig mehr Berühmtheit freuen, zumindest für den Erfolg seines neuen YouTube-Channels rund um das Thema Golfen. Der Sportler machte sein Hobby vor rund einem Jahr zum Beruf und möchte nun damit durchstarten. "Die Idee wäre auch bekannte Leute, Interviews mit denen zu machen, die Golf lieben und wenn ich ein Following hätte, wäre es, dass dann ein paar Sponsoren kommen", erklärt Roman seine Ziele. Doch bis sein neues Business in den USA auf Hochtouren läuft, wird es wohl noch ein wenig dauern. Nichtsdestotrotz genießt der Wahl-Amerikaner sein Leben in vollen Zügen: "Ich bin wahnsinnig glücklich mit meiner Familie hier, mit meinem Sohn. Ich wünsche mir Gesundheit für uns alle und dass mein Sohn auch deutsch aufwächst mit seiner Familie", erklärt er, ergänzt jedoch, dass es sein Traum wäre, wenn sie seine Familie öfter sehen würden.

Thomas und seine Ehefrau Karina Mross sehen Roman und seine zwei Liebsten seltener. Der 74-Jährige zog wieder zurück nach Deutschland. Seine Mutter Thea Gottschalk sieht Roman allerdings häufiger. Die erste Frau von Thomas blieb nach dem Ehe-Aus in den Staaten. Mutter und Sohn verbrachten sogar das vergangene Weihnachtsfest miteinander. Die 79-Jährige hielt die gemeinsame Zeit in einem Beitrag auf Instagram fest.

Instagram / golfmitgottschalk Thomas Gottschalk und sein Sohn Roman Gottschalk

Instagram / thea_gottschalk Roman Gottschalk, Mama Thea Gottschalk, seine Frau Melissa und Sohn Sebastian

