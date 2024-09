Thomas Gottschalks Sohn freut sich über Papas Liebesglück

Thomas Gottschalk (74) und seine frisch angetraute Ehefrau Karina Mroß genießen das Oktoberfest in München. Mit ihnen feiern unter anderem Karinas Tochter und viele enge Freunde. Überraschend tauchte auch Thomas' Sohn Roman Gottschalk samt seiner Ehefrau Melissa auf der Wiesn auf. Im Gespräch mit RTL äußerte der Promi-Nachwuchs nun seine Freude über die neue Beziehung seines Vaters und betonte: "Ich will nur, dass mein Dad happy ist." Auch wenn der Sohnemann des Moderators nicht bei der Hochzeit anwesend war, schätzte er das Wiedersehen auf dem Volksfest umso mehr: "Ich freue mich immer, ihn zu sehen. Ich liebe ihn!"

Das Vater-Sohn-Duo pflegt eine herzliche, aber durch Distanz geprägte Beziehung, da Roman mit seiner Familie in den USA lebt. Die beiden sehen sich aufgrund der weiten Entfernung nur selten, bleiben jedoch regelmäßig in Kontakt. Daher sei das Treffen auf dem Oktoberfest ein ganz besonderer Moment für Roman. Er erklärt während des Interviews: "Wenn ich ihn jetzt so persönlich sehe... Wir machen dann noch ein Dinner – aber jede Zeit, die wir haben, freue ich mich, ihn zu sehen."

Mit seiner großen Liebe ist Thomas schon seit 2019 zusammen. Im Juni dieses Jahres verlobten sich die Turteltauben ganz still und heimlich. Nur wenige Monate später gaben sich das TV-Urgestein und seine Karina dann das Eheversprechen – und zwar ganz romantisch auf Ibiza. Um gebührend zu feiern, mietete das Paar für den besonderen Anlass ein Haus auf der spanischen Insel und lud seine Familie und Freunde ein.

Getty Images Karina Mroß, Thomas Gottschalk und Roman Gottschalk bei den Bambi Awards 2023

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, September 2023

