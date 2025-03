"Vollkommen okay": Roman Gottschalk verteidigt Vater Thomas

Ob seine ehemalige Wetten, dass..?-Co-Moderatorin Michelle Hunziker (48), die Fußballnationalspielerinnen Giulia Gwinn (25) und Alexandra Popp (33) oder Maite Kelly (45): Thomas Gottschalk (74) sah sich in den letzten Jahren mit Vorwürfen wie Bodyshaming, Grapschen, Sexismus und Ignoranz konfrontiert. Sein lockerer Umgangston und seine spitze Zunge machten ihn einerseits über Jahrzehnte hinweg zu einem der beliebtesten Moderatoren Deutschlands, brachten ihm andererseits aber auch immer wieder heftige Kritik ein. Vor allem seine vermeintlich beiläufigen Berührungen weiblicher Gäste in der Show sorgen in der heutigen, sensibleren Zeit auch für Gegenwind. Sein Sohn Roman Gottschalk verteidigte ihn nun in einem Gespräch mit RTL: "Jetzt sollte man sowas nicht machen, aber ich fand es in den Momenten, weil ich die Sendungen auch sah, vollkommen okay." Gleichzeitig betonte Roman liebevoll, dass er seinen Vater, der nach seiner Hochzeit mit Karina Mroß wieder in Deutschland lebt, vermisse.

In Interviews mit dem Magazin Der Spiegel räumte das TV-Urgestein selbst ein, dass bestimmte Verhaltensweisen aus seiner Karriere mittlerweile "politisch inkorrekt" seien und er sie heute deswegen unterlassen würde. "Mein Vater wollte immer genauso sein, wie die Leute ihn aus dem Fernsehen kannten", rechtfertigte Roman in einem früheren Interview die Allüren. Dabei betonte er, dass es nie die Absicht seines Vaters gewesen sei, jemanden durch einen misslungenen Witz zu kränken. Thomas sei einfach ein Mensch, der Spontaneität und Humor über alles setze. Bereits in jungen Jahren stand Roman häufig im Schatten seines berühmten Vaters und musste lernen, damit umzugehen. Wie er einst berichtete, sei er oft mit Thomas unterwegs gewesen und habe miterlebt, wie Menschen auf der Straße um Autogramme oder Gespräche baten. Damals irritierte ihn diese ständige Aufmerksamkeit, doch später habe er die offene und zugängliche Art seines Vaters zu schätzen gelernt.

Thomas und seine Ex-Frau Thea Gottschalk versuchten viele Jahre, das Leben von Romans Bruder Tristan (36) und ihm so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Als Roman 15 war, zog die Familie nach Kalifornien. Im Rückblick sagt Roman heute, dass diese Privatsphäre für ihn immer wichtig gewesen sei, obwohl sein Vater für die Öffentlichkeit stets eine prägende Figur blieb. Mittlerweile hat sich Roman selbst als Moderator etabliert, unter anderem mit der YouTube-Sendung "Golf mit Gottschalk". Stolz beschreibt er Thomas als sein "großes Vorbild" und reflektiert oftmals die Unterschiede zwischen ihnen. Im Gegensatz zu dem selbstbewussten Entertainer sei er eher zurückhaltend und nachdenklich. Doch Kommunikation bleibe daher ein zentraler Faktor in ihrer Beziehung: "Ich weiß, dass ich mit ihm über alles reden kann."

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

Getty Images Thomas und Thea Gottschalk, 2004

