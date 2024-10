Debatte: Gottschalks alte Buch-Passage erhitzt die Gemüter

Thomas Gottschalk (74) steht derzeit wieder im Interesse der sozialen Medien, doch dieses Mal nicht positiv. So schlägt ihm eine Welle der Empörung entgegen, nachdem bekannt wurde, dass er in der Vergangenheit seine Söhne Roman und Tristan geschlagen hat. Obwohl die entsprechenden Passagen nicht aus seiner aktuellen Veröffentlichung "Ungefiltert" stammen, sondern aus seinem Buch "Herbstblond", das 2015 erschien, entfachte die Debatte jetzt aufs Neue. Besonders der Moderator und Meteorologe Jörg Kachelmann (66) übte heftige Kritik und bezeichnete Gottschalk auf X sogar als "Kindesmisshandler". In der heutigen Zeit mit den heutigen Gesetzen wäre er ein verurteilter Straftäter, so der Meteorologe. Die Diskussion erreichte ihren Höhepunkt, als die Hashtags #Gottschalk und #Kindesmisshandlung in den Trends erschienen und zahlreiche Nutzer ihre Meinungen teilten.

In seinem früheren Werk beschreibt Gottschalk Situationen, in denen er die Beherrschung gegenüber seinen Kindern verlor. So schrieb er: "Als ich meinem Sohn Roman unbeherrscht eine knallte, weil er drei Kugeln Vanilleeis vor die Eistheke fallen ließ." Zudem schildert er eine andere Situation mit seinem Sohn Tristan, dem er ebenfalls eine Ohrfeige gab. Den Handabdruck auf der Wange des Kleinen habe man noch später gesehen. Diese Geständnisse stoßen nun auf starke Kritik, da körperliche Bestrafungen von Kindern seit dem Jahr 2000 gesetzlich verboten sind. Gottschalk selbst äußerte sich kürzlich im Spiegel dazu und sagte: "Ich bedaure auch keine Ohrfeige, die ich bekommen habe. Sie haben mir nicht geschadet."

Thomas ist einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands und hat sich auch als Comedian und Schauspieler einen Namen gemacht. Mit seinen zwei Söhnen Roman und Tristan teilt er ein eher zurückhaltendes Familienleben. Thomas hat in Interviews oft humorvoll über seine Vaterrolle gesprochen. Bislang hat sich noch niemand aus der Familie Gottschalk zu den neuesten Diskussionen geäußert.

Getty Images Roman Gottschalk und seine Frau Melissa mit Thea und Thomas Gottschalk, Juli 2018

Instagram / golfmitgottschalk Thomas Gottschalk mit seinem Sohn Roman, Juli 2023

