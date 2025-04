"Malcolm mittendrin"-Star Erik nach vielen Jahren gesichtet

Erik Per Sullivan (33), bekannt aus der Serie Malcolm mittendrin, wurde seit 18 Jahren erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Der ehemalige Kinderstar, der von 2000 bis 2006 die Rolle des Dewey in der beliebten Sitcom spielte, wurde am vergangenen Mittwoch in Boston beim Erledigen von Besorgungen fotografiert. Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen den ehemaligen Kinderstar entspannt. Er trägt einen grauen Pullover über einem weißen Hemd, dunklen Hosen und braune Stiefel. Später trug er zusätzlich einen braunen Mantel und eine graue Schiebermütze, während er einen Becher Kaffee in der Hand hielt.

Seit dem Ende von "Malcolm mittendrin" hatte Erik nur noch wenige öffentliche Auftritte. Nach einem Auftritt in der Dramedy "Mo" im Jahr 2007 zog er sich schrittweise aus der Schauspielwelt zurück. Sein letzter Film war der Teenie-Krimi "Twelve" im Jahr 2010. Danach konzentrierte er sich auf sein Studium an einer angesehenen Universität in den USA, deren Name bisher nicht veröffentlicht wurde. Jane Kaczmarek (69), seine Schauspielkollegin und Serienmutter, verriet im vergangenen Jahr auf der Paris Manga & Sci-Fi Show, dass Erik nun im Bereich der viktorianischen Literatur studiert und großen Gefallen an den Werken von Charles Dickens gefunden hat.

Der plötzliche Rückzug aus Hollywood kam für viele überraschend, wurde aber anscheinend ganz bewusst getroffen. Ellen erklärte, dass Erik nie ein besonderes Interesse an einer langfristigen Karriere im Showgeschäft hatte. "Er war sieben Jahre alt, als die Serie begann, und hat mit 14 aufgehört", sagte sie laut Page Six. Sie bewundert seine Entscheidung, einen komplett anderen Weg einzuschlagen, anstatt sich dem Druck der Unterhaltungsbranche auszusetzen. Mit seiner neuen Hinwendung zur akademischen Welt zeigt sich Erik einmal mehr als vielseitig und zielstrebig – ganz anders als seine chaotische Rolle des Dewey in der Kult-Sitcom.

SIPA PRESS "Malcom mittendrin"-Cast

Getty Images Erik Per Sullivan, "Malcom mittendrin"-Star

