Dewey-Darsteller nicht bei "Malcolm mittendrin"-Reboot dabei

Die beliebte Sitcom Malcolm mittendrin kehrt für eine vierteilige Neuauflage auf Disney+ zurück – doch einer der zentralen Charaktere wird nicht mehr vom Originaldarsteller gespielt. Erik Per Sullivan (33), der in der Kultserie Malcolms jüngeren Bruder Dewey verkörperte, ist im neuen Cast nicht wieder mit dabei. Stattdessen übernimmt der kanadische Schauspieler Caleb Ellsworth-Clark, bekannt aus "Fargo" und "The Expanse", die Rolle des Dewey aus der Originalserie, berichtet Variety. Die ersten vier Episoden sollen sich um das turbulente Zusammentreffen der chaotischen Familie bei der Feier von Hal und Lois' 40. Hochzeitstag drehen.

Erik hatte sich nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" im Jahr 2006 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein letzter Auftritt vor der Kamera liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück und war in dem Film "Twelve" im Jahr 2010 zu sehen. Fans der Serie spekulierten lange über eine mögliche Rückkehr des Schauspielers, zumal er sich in früheren Jahren vereinzelt zu Cast-Reunions geäußert hatte. Doch seine Abwesenheit bei früheren offiziellen Wiedersehen und die Bekanntgabe von Caleb Ellsworth-Clark als neuen Darsteller für Dewey machen nun endgültig klar, dass Erik mit diesem Kapitel seiner Karriere abgeschlossen hat.

Die Rückkehr der Serie hat bei den Fans große Vorfreude ausgelöst, zumal viele Originaldarsteller wieder dabei sind. Justin Berfield (39), der sich in den vergangenen Jahren kaum im Rampenlicht zeigte, sorgte nach seiner Teilnahmebestätigung für die Rolle als Reese für Begeisterung. Neben ihm kehren einige vertraute Gesichter zurück: Christopher Masterson (45) schlüpft so erneut in die Rolle von Francis. Auch Frankie Muniz (39), Bryan Cranston (69) und Jane Kaczmarek (69) sind wieder mit von der Partie und spielen Malcolm und dessen Eltern Hal und Lois.

