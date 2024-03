"Malcom mittendrin"-Frankie Muniz: Ausgesorgt mit 19 Jahren!

Der Malcom mittendrin-Star Frankie Muniz (38) steht derzeit bei der britischen TV-Show "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!" vor den Kameras. Dort überraschte der Schauspieler nun mit einem finanziellen Geständnis: Der US-Amerikaner erzählte im Zuge einer Diskussion mit seinen Mitstreitern, dass er hin und wieder auf gehässige Kommentare im Netz eingehe. "Es tut mir leid, aber deine Schauspielerei ist einfach furchtbar", lautete ein gehässiger Kommentar, woraufhin er sich dann zu einer provokanten Antwort hinreißen ließ. "Ja, aber weißt du, was nicht schrecklich ist? Mit 19 Jahren mit 40 Millionen Dollar in Rente zu gehen. Viel Glück beim Ausziehen aus dem Haus deiner Mutter, bevor du 35 bist", konterte Frankie dem Internet-Troll.

Die TV-Bekanntheit Brittany Hockley hackte dann genauer nach und wollte von Frankie wissen, ob er denn genug Geld verdient habe, um sich komplett zur Ruhe zu setzen. "Oh, 100 Prozent", antwortete der, "Blast Vegas"-Darsteller. Dennoch kommt das für den Musiker nicht infrage: "Ich habe einfach immer gearbeitet, seit ich acht Jahre alt war. Ich weiß nicht, wie ich einfach im Moment sein kann, ohne mich darauf zu konzentrieren, was ich als Nächstes tun werde."

Auf roten Teppichen findet man Frankie allerdings kaum noch: In den vergangenen Jahren ging er seinen anderen Leidenschaften nach und konzentrierte sich auf seine Karriere als Rennfahrer und das Schlagzeugspielen. Des Weiteren betreibt er ein Olivenöl-Business in Arizona.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie Muniz, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Frankie so offen über seine Finanzen spricht? Cool! Ich finde das interessant. Na ja, ich finde das eher protzig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de