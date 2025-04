170 Kilogramm weniger: So hart war Nicole Jägers Abnehmreise

Nicole Jäger (42) hat das geschafft, was viele für unmöglich halten: Sie hat ihr Gewicht um unglaubliche 170 Kilo reduziert. Noch vor einigen Jahren wog die Comedienne stolze 340 Kilogramm. Ein Moment purer Angst vor einem vermeintlichen Herzinfarkt war der Wendepunkt in ihrem Leben. "Ich wollte nicht sterben. Von da an habe ich beschlossen, etwas zu verändern", verrät sie in einem Interview mit Stern. Durch bewusste Änderungen in ihrer Ernährung und die Integration von Sport in ihren Alltag kämpfte sie sich Schritt für Schritt nach vorne. Heute steht sie nicht nur deutlich gesünder, sondern vor allem auch viel glücklicher auf der Bühne.

Der Weg dorthin war jedoch alles andere als leicht. Durch eine Essstörung und einen Unfall beim Trampolinspringen, durch den sie zwei Jahre im Rollstuhl saß, kam Nicoles Ausgangsgewicht zustande. Nach zahlreichen Fehlschlägen mit Diäten und diskriminierenden Kommentaren – sogar bei Arztbesuchen – beschloss sie, etwas in ihrem Leben zu verändern. Dabei sei vor allem ein Gespräch mit einem Chirurgen entscheidend gewesen, der ihr klarmachte, wie gering die Erfolgschancen für stark übergewichtige Menschen seien, abzunehmen. "Das hat etwas in mir ausgelöst. Ich wollte zu den wenigen Menschen gehören, die es schaffen", erklärt sie.

Heute steht Nicole selbstbewusst auf der Bühne und macht mit schwarzem Humor auf Tabuthemen wie Gewicht und Essstörungen aufmerksam. Die Hamburgerin geht offen mit ihrer früheren Unsicherheit um. Ihre Botschaft: Glück entsteht nicht allein durch Gewichtsverlust, sondern durch Selbstakzeptanz. Im Jahr 2023 wagte sich die 42-Jährige sogar zu Das große Promibacken und belegte in der TV-Show den vierten Platz. Abseits ihrer beruflichen Laufbahn lebt Nicole mit ihrer schwarzen Katze namens Maus und zahlreichen Buddhafiguren im Norden Deutschlands.

Instagram / nicolejaegerofficial Nicole Jäger im Februar 2025

Instagram / nicolejaegerofficial Nicole Jäger im März 2025

