Showtime of my Life – Stars gegen Krebs geht in die zweite Runde! Schon Anfang des Jahres zogen zahlreiche deutsche Promis im TV blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Die Sendung begeisterte zahlreiche Zuschauer und wurde daraufhin sogar unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Nach zahlreichen Spekulationen ist jetzt endlich der Cast der zweiten Ausgabe bekannt: Diese Promis machen sich Anfang 2022 bei "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" für die Krebsvorsorge stark!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Vox werden acht prominente Frauen sowie acht bekannte Männer vor laufenden Kameras die Hüllen fallen lassen. Neben den Schauspielerinnen Sila Sahin-Radlinger (36), Susan Sideropoulos (41) und Sabine Kaack (62) werden auch die Moderatorinnen Sonya Kraus (48) und Tanja Bülter (50) Teil des TV-Spektakels sein. Zudem bekommen sie Unterstützung von Model Lilly Becker (45), Komikerin Nicole Jäger (39) und Brustkrebsaktivistin Carolin Kotke.

Aber auch das Team der Männer kann sich sehen lassen! Neben dem Musiker Mickie Krause (51), dem Prince Charming-Star Kim Tränka und dem Schauspieler Jan Sosniok (53) werden auch der Moderator Oli Petszokat und die ehemaligen Handballspieler Pascal Hens (41) und Michael Roth vor der Kamera stehen. Außerdem ziehen auch der ehemalige Profi-Fußballspieler Benjamin Köhler und der Journalist Heiko Wasser blank.

Bieber, Tamara / ActionPress Sila Sahin bei der BMW Bunte Festival Night, 2020

ActionPress/ Georg Wenzel Susan Sideropoulos, 2020 bei der Premiere von "Magic Mike Live"

TVNow Kim Tränka bei einem "Prince Charming"-Shooting

