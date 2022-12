"Das große Promibacken": Kandidaten für 2023 sind bekannt!

Ganz bald schwingen die Stars wieder den Schneebesen! Seit 2017 treten jährlich acht Stars bei Das große Promibacken gegeneinander an – und kämpfen um den goldenen Cupcake. In den vergangenen Jahren brillierten dabei VIPs wie Influencerin Sarah Harrison (31), Model Franziska Knuppe (48) und Moderatorin Rebecca Mir (30). Wer wird sich wohl als Nächstes an den Backofen wagen? Jetzt wurden Cast und Startdatum für "Das große Promibacken" 2023 bekannt gegeben!

Wie der Sender Sat.1 jetzt verkündete, geht es ab dem 11. Januar wieder rund! Die Zuschauer können sich auf eine bunte Mischung freuen: Dieses Mal treten Schauspieler Kai Schumann (46), TV-Star Caroline Beil (56), Moderator Jochen Schropp (44), Schauspielerin Gerit Kling (57), Kunstturner Philipp Boy (35), Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (42), Comedienne Nicole Jäger (40) und DSDS-Star Joey Heindle (29) gegeneinander an! Das Besondere: Doctor's Diary-Star Kai wird erstmals in der Showgeschichte rein vegan backen.

Im Interview verrät Promi Big Brother-Moderator Jochen, was für ihn die Challenge in der TV-Backstube war: "Die größte Herausforderung war für mich, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Konsistenz die jeweilige Teigart haben sollte, damit der Kuchen nach dem Backen perfekt ist." Und wie sieht es bei Moderatorenkollegin Caroline aus? "Meine Ungeduld muss ich zügeln, weil ich sonst vielleicht etwas kaputtmache. Aber Druck ist meine Stärke! Alle um mich herum drehen durch, ich werde immer ruhiger. Keine halben Sachen – entweder ganz oder gar nicht."

SAT.1 / Claudius Pflug Sabrina Mockenhaupt bei "Das große Promibacken" 2023

SAT.1 / Claudius Pflug Jochen Schropp bei "Das große Promibacken"

SAT.1 Caroline Beil bei "Das große Promibacken" 2023

