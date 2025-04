Paul Mescal und Gracie Abrams trotzen ihrer Fernbeziehung

Gracie Abrams (25) und Paul Mescal (29) scheinen ihre Beziehung trotz voller Terminkalender bestens im Griff zu haben. Die Sängerin und der Schauspieler, die seit Juni 2024 zusammen sein sollen, halten ihr Liebesleben weitestgehend privat, doch ein Insider verriet gegenüber People: "Es gibt keinen Zweifel an der starken Chemie zwischen Paul und Gracie, sie sind wahre Turteltauben." Obwohl sie aufgrund ihrer Karrieren physisch häufig voneinander getrennt sind, scheint das keinen Einfluss auf ihre Beziehung zu haben. So performte Gracie beispielsweise in Singapur, während Paul in Las Vegas für den kommenden Beatles-Film warb, in dem er Paul McCartney (82) spielt – ihrer Verbundenheit scheint das aber keinen Abbruch zu tun.

Zuletzt zeigte Gracie ihre Unterstützung, als sie im März eine Aufführung von "A Streetcar Named Desire" in Brooklyn besuchte, in der Paul eine der Hauptrollen spielt. Auch im letzten Jahr genossen sie mehrere gemeinsame Highlights. Paul wurde dabei gesehen, wie er Gracies Auftritt in der Radio City Music Hall feierte, und Gracie unterstützte ihn wiederum bei der Premiere seines Films "Gladiator II" in Los Angeles. Eine Quelle beschrieb sie als "aufrichtige Partner, die immer in Kontakt bleiben".

Das Paar war erstmals im Sommer 2024 in London gesichtet worden und wurde wenig später händchenhaltend in der britischen Hauptstadt fotografiert. Seitdem haben sie viele gemeinsame Momente geteilt, darunter auch ihre aufeinanderfolgenden Auftritte bei Saturday Night Live im vergangenen Dezember. Gracie, die sich ansonsten kaum zu ihrem Privatleben äußert, sprach in einem Interview mit Nylon offen über den Druck, eine öffentliche Beziehung zu führen: "Das hat nichts mit mir zu tun. Es betrifft mich nicht." Diese unaufgeregte Herangehensweise scheint die Verbindung zwischen ihr und Paul zu stärken, während sie ihre Liebe abseits des Rampenlichts genießen.

Getty Images Gracie Abrams im Februar 2024

Getty Images Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere im November 2024

