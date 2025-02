Nach Trennung wurde Gracie Abrams von Taylor unterstützt

Gracie Abrams (25) hat in einem Interview mit Cosmopolitan verraten, wie sehr ihr die Unterstützung von Taylor Swift (35) geholfen hat, als sie sich von ihrem damaligen Freund trennte. "Nachdem ich mit Taylor gesprochen hatte, fühlte ich mich in meiner Entscheidung so bestärkt", erklärte Gracie. Ihre Gespräche mit Taylor hätten ihr geholfen, klar zu ihrem Entschluss zu stehen. Die Sängerin fügte hinzu, dass Taylors Songs wie ein "großes Liebesgedicht" auf sie wirken und sie durch jede Trennung begleiten. Über ihren Ex-Freund sprach Gracie zwar nicht direkt, jedoch ist bekannt, dass sie vor ihrer Beziehung zu Schauspieler Paul Mescal (29) einige Zeit mit dem Musikproduzenten Blake Slatkin liiert war.

Im Interview sprach Gracie auch über die Bedeutung gesunder Beziehungen. Ihr Idealbild sei eine Partnerschaft, in der sich beide Seiten positiv ergänzen, ohne dass sich das Leben drastisch verändert. Die enge Freundschaft zu Taylor, die sich durch gemeinsame Erlebnisse auf der "Eras Tour" intensivierte, beschreibt Gracie als einzigartig. Obwohl sie sehr unterschiedlich sind, bewundert Gracie Taylor zutiefst: "Sie ist eine Athletin, eine brillante Geschäftsfrau und eine geniale Songwriterin." Dass Taylor trotz ihrer Popularität so bodenständig bleibe und sich für die Menschen in ihrem Leben Zeit nehme, beeindrucke sie nachhaltig.

Taylor scheint übrigens die gleichen Gefühle für Gracie zu hegen. Auf der Bühne schwärmte sie bereits öffentlich von ihrer Freundin und holte Gracie sogar für eine spontane Duett-Performance ihres Songs "Ivy" auf die Bühne, nachdem Gracies eigenes Set witterungsbedingt abgesagt wurde. Die Freundschaft zwischen den beiden scheint durch viele Gemeinsamkeiten geprägt zu sein, doch Gracie macht keinen Hehl daraus, dass sie schon vor dieser Nähe ein überzeugter "Swiftie" war. Für ihre Fans blieb Taylor auch damals ganz Gracie gewidmet und stellte klar: "Sie ist eine meiner Lieblingsfreundinnen, und ich liebe sie sehr."

Getty Images Gracie Abrams im September 2023

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift und Gracie Abrams

