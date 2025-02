Selena Gomez und Gracie Abrams veröffentlichen Liebeslied

Selena Gomez (32) und Gracie Abrams (25) haben das Musikvideo zu ihrem neuen gemeinsamen Song "Call Me When You Break Up" veröffentlicht. In dem Clip, der mit einer Frontkamera aufgenommen wurde, kuscheln die beiden Sängerinnen auf einem großen Bett und singen über das sehnsüchtige Warten auf einen Anruf eines Ex-Partners. Unterstützt von einem flotten Pop-Tempo harmonieren sie in ihrem Duett nicht nur stimmlich perfekt, sondern auch optisch: Beide tragen kürzere, dunkelbraune Bobs und lächeln einander immer wieder an. Der Song ist Teil von Selenas und Benny Blancos (36) kommendem Album "I Said I Love You First", das am 21. März erscheinen soll.

Das Musikvideo beginnt damit, dass Selena sich selbst filmt – dezent geschminkt und entspannt in einem weißen Top und Schlafshorts. Nach ihrem Part übergibt sie die Kamera an Gracie, die ebenfalls im legeren Look und mit sanftem Make-up auftritt. In der letzten Szene stößt Benny, Selenas Verlobter und Mitproduzent des Albums, zu den beiden. Er umarmt seine Verlobte, während sie über die Liebe und eine gemeinsame Zukunft mit "der richtigen Person" singt. Der emotionale Songtext thematisiert unter anderem die Sehnsucht nach echten Verbindungen – mit einem bittersüßen Blick auf vergangene Beziehungen.

Für Selena ist "Call Me When You Break Up" ein weiterer Meilenstein in ihrer musikalischen Karriere, die seit dem Album "Rare" von 2020 keine größeren Veröffentlichungen mehr gesehen hat. Für Gracie, die zuvor bereits als Tour-Opener für Taylor Swift (35) auf der "Eras Tour" auf der Bühne stand, markiert das Duett eine spannende Zusammenarbeit. Die beiden Künstlerinnen, die offensichtlich nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich harmonieren, haben erst kürzlich mit ihrer Freundschaft Schlagzeilen gemacht. Zuletzt fand Selena mit Benny Blanco auch privat ihr Glück: Die Verlobung, die sie Ende 2024 bekannt gab, lässt vermuten, dass sich in ihrem Leben vieles zum Positiven entwickelt hat.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Gracie Abrams, Musikerin

