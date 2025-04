Gracie Abrams holt sich Beauty-Inspiration von ihren Fans

Gracie Abrams (25) ist nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Erst kürzlich begeisterte die Sängerin ihre Fans auf einer 38-tägigen Tour durch die USA, Europa und Großbritannien. Es sind allerdings nicht nur ihre Songs, mit denen sie begeistert, auch in Sachen Beauty scheinen sich ihre Unterstützer Inspiration zu holen. Wie die "That's So True"-Interpretin gegenüber Vogue verrät, beruht das allerdings auf Gegenseitigkeit. "Ich habe das Privileg, in Menschenmassen zu schauen, die wunderschön so sind, wie sie sind", betont sie und ergänzt: "Die Inspirationen dafür, wie ich mich stylen möchte, bekomme ich oft einfach dadurch, wie mein Publikum aussieht."

Neben der Beauty-Inspiration sorgen die Fans der 25-Jährigen auch dafür, dass sie auf ihren Konzerten eine Menge Spaß erlebt – ebenso wie ihr Team. "Am besten fühle ich mich auf Tour, wenn die ganze Band und Crew Zeit miteinander verbringen können. Dann lachen wir meist so sehr, bis uns die Tränen kommen", offenbart Gracie, bevor sie erklärt: "Ich weiß, es klingt kitschig, aber das ist die beste Medizin, wenn man Heimweh hat, erschöpft oder wirklich krank ist. Ich habe Glück, dass ich auf der Tournee diese Leute um mich herum habe. Wenn es eine andere Gruppe von Leuten wäre, weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde."

Gracie erlangte erste Bekanntheit, als sie 2019 beim Plattenlabel Interscope Records unterschrieb und in den darauffolgenden Jahren ihre EPs "Minor" und "This Is What It Feels Like" herausbrachte. Es war allerdings ihr Hit "I miss you, I'm sorry", der ihr zu ihrem Durchbruch verhalf. 2023 veröffentlichte die Musikerin dann ihr Debütalbum "Good Riddance", was ihr nicht nur die Nominierung für einen Grammy Award einbrachte, sondern auch dafür sorgte, dass sie für Olivia Rodrigo (22) und Taylor Swift (35) als Vor-Act auftreten durfte. Zuletzt feierte sie gemeinsam mit Selena Gomez (32) einen kleinen Erfolg: Die Sängerinnen brachten den Song "Call Me When You Break Up" heraus.

Getty Images Gracie Abrams im Februar 2024

Getty Images Gracie Abrams im Dezember 2024

