Kurz vorm Finale: Dieses "#CoupleChallenge"-Paar ist raus

In der fünften Folge der Reality-TV-Show #CoupleChallenge geht es zur Sache: Julian F. M. Stoeckel (38) und sein Partner Marcell treten im Exit-Duell gegen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) an. In einem herausfordernden Spiel müssen sie mehrere Mathe-Textaufgaben lösen und sich mit dem sich daraus ergebenden Code aus ihren Handschellen befreien. Beide Paare geben alles und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch am Ende sind es Paulina und Tommy, die sich als Erstes aus den Fesseln lösen und den Exit-Room verlassen. "Wir haben es geschafft und wir sind weiter", freuen sich die beiden Germany Shore-Stars.

Während Paulina und Tommy jubeln, ist der Rest der Teilnehmer eher nicht begeistert. "Das ist nicht richtig. Ich will nicht mit denen im Finale sein und dass man mich und meinen Namen in ein schlechtes Licht rückt", meckert beispielsweise Dilara Kruse. Nur Sandra Sicora (32) freut sich über Tommy und Paulinas Rückkehr. Seit einigen Folgen versteht sich die Ex-Freundin von Tommy immer besser mit dem Paar: "Das tut mir gut… Sie sind mir lieber als Julian und Marcell, die total falsch zu mir sind." Julian und Marcell zeigen sich als gute Verlierer. "Ich bin nicht traurig. [...] Ich bin trotzdem stolz auf uns", meint der Dschungelcamp-Star.

Tommy und Paulina haben sich mit diesem Erfolg bereits zum zweiten Mal den Verbleib in der Show gesichert. Denn ursprünglich hatten sie in der zweiten Folge von "#CoupleChallenge" die Sendung verlassen müssen. Doch das Schicksal war auf ihrer Seite. Die beiden erhielten eine zweite Chance und durften trotz ihres Ausscheidens zurückkommen. Grund dafür war eine Verletzung, die sich Iris Klein (57) zugezogen hatte. Die Mutter von Daniela Katzenberger (38) und ihr Partner Stefan Braun mussten infolgedessen die Show vorzeitig abbrechen.

Sendehinweis: "#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Sandra Sicora

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige

Anzeige