Musical-Star Uwe Kröger arbeitet in Spanien als "Putzfrau"

Uwe Kröger (60) lebt ein Leben der Kontraste: Wenn der Musical-Star nicht gerade bei den Proben als König Artus im Stadttheater Baden in "Monty Python's Spamalot" auf der Bühne steht, unterstützt er seinen Ehemann Kiko in dessen Tapas-Bar in Spanien. Seit 2022 sind die beiden verheiratet, und die Bar wurde kürzlich sogar um eine Diskothek erweitert. In der TV-Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah" erklärt Uwe nun lachend: "Ich bin die Putzfrau. Ich gehe morgens auf den Fischmarkt, gehe mit den Hunden raus, schaue, dass die Toilette sauber ist." Diese Arbeit im Housekeeping betrachtet er als eine Art Auszeit: "Dann bin ich in meiner eigenen Welt."

Trotz Uwes Engagements abseits der Bühne bleibt das Musical ein wichtiger Teil seines Lebens. "Ich glaube, ich werde so viel es geht noch auf der Bühne sein wollen", betont er im Interview. Übrigens lieh der heute 60-Jährige 2004 Gerard Butler (55) für den Hollywood-Film "Das Phantom der Oper" seine Singstimme und beeindruckt Fans bis heute mit seiner Vielseitigkeit. Dass Uwe trotz seiner großen Liebe zur spektakulären Theaterbühne auch Wert auf kleine, zwischenmenschliche Erfahrungen legt, zeigt eine persönliche Anekdote: In einem Badener Lokal habe ihn eine ältere Dame angesprochen und umarmt, um ihm persönlich zu danken. "Das sind einfach schöne Momente", so der gebürtige Nordrhein-Westfale.

Uwe, der einst an der Universität der Künste Berlin Gesang, Schauspiel und Tanz studierte, beschreibt sein Leben in Spanien als wohltuenden Kontrast zu seinen intensiven Bühnenzeiten. Gemeinsam mit seinem Mann und ihren zwei Hunden baut er sich dort ein Zuhause auf und liebt die alltäglichen Aufgaben in der Bar. Ganz zurück nach Deutschland oder Österreich zu ziehen, kann er sich aktuell nur schwer vorstellen – es sei denn, Kiko und die Hunde kämen mit. Dennoch scheint ihm das Pendeln zwischen beiden Welten gutzutun und bei ihm trotz all dem Ruhm für eine erfrischende Bodenhaftung zu sorgen.

Getty Images Uwe Kröger, März 2007

Instagram / uwekroeger Uwe Kröger, August 2024

