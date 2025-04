Das rät Musical-Star Uwe Kröger heute den Nachwuchstalenten

Musical-Star Uwe Kröger (60) hat sich im Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten an aufstrebende Nachwuchstalente gewandt. Dabei betonte der erfolgreiche Schauspieler und Sänger, dass Talent alleine nicht ausreiche, um in der hart umkämpften Branche des Musiktheaters erfolgreich zu sein. "Es kommt auch auf Disziplin, Demut und Liebe zu dieser Berufung an", betonte Uwe. Der gebürtige Westfale, der auf eine beeindruckende Karriere mit Hauptrollen in Musical-Klassikern wie "Elisabeth" oder "Miss Saigon" zurückblicken kann, kennt die Anforderungen der Branche aus eigener Erfahrung nur zu gut.

Uwe erinnerte sich in dem Interview auch an seine Zeit als Tod im Musical "Elisabeth" und sprach offen über seine gemischten Gefühle zu dieser kultigen Paraderolle. "Ich hasse Stagnation und liebe es, wenn man lebendig und beweglich bleibt – geistig wie körperlich", verriet der 60-Jährige ehrlich. Nach seiner erfolgreichen Zeit in Wien nahm Uwe die Herausforderung an, in Stuttgart eine neue Rolle zu übernehmen. Diese Abwechslung tat ihm künstlerisch gut und erlaubte ihm, eine andere Facette seines Talents zu zeigen: "So sehr ich Wien damals liebte und mit dem 'Tod' womöglich die Rolle meines Lebens bereits gefunden hatte, war ich froh, dass die Haare geschnitten wurden und ich mich auf eine Rolle aus Fleisch und Blut vorbereiten durfte."

Besonders die Rolle des GI Chris in "Miss Saigon" stellte für Uwe eine spannende Wandlung dar. Anders als der mystische und unnahbare Tod war der amerikanische Soldat eine greifbarere Figur. Damit konnte der Musiker eine neue, lebendige und emotionale Seite von sich präsentieren. Diese Rolle war nicht nur eine willkommene Abwechslung zu seiner vorherigen, sondern auch ein weiterer Schritt in seiner eindrucksvollen Karriere. Der Künstler erklärte, wie dieses Engagement den Weg für einen neuen Job ebnete: "Wie jede andere Rolle in meinem Leben hat sie mir das nächste Engagement ermöglicht: Joe Gillis in der deutschsprachigen Erstaufführung von 'Sunset Boulevard' in Niedernhausen."

Instagram / uwekroeger Uwe Kröger, August 2024

Getty Images Uwe Kröger, April 2011

