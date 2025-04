Musicalstar Uwe Kröger braucht privat nicht so viel Drama

Uwe Kröger (60), bekannt aus Erfolgsproduktionen wie "Elisabeth" oder "Rebecca", übernimmt erneut eine außergewöhnliche Bühnenrolle. Ab Freitag wird er in "Monty Python's Spamalot" auf der Bühne Baden als König Artus zu sehen sein. Das Stück, eine satirische Adaption des Kultfilms "Die Ritter der Kokosnuss", parodiert neben der Legende um die Ritter der Tafelrunde auch das Broadway-Business – und das mit viel Witz und Skurrilität. In dieser lockeren und selbstironischen Rolle darf der Musicalstar sein komödiantisches Talent zeigen, das er in der Vergangenheit bereits in Stücken wie "La Cage Aux Folles" bewiesen hat.

Mit dieser Rückkehr zu einer humorvollen Rolle erfüllt sich Uwe einen Herzenswunsch: "Es wurde behauptet, ich bin der Dramatische, der Heroische, und ich hab mir gedacht: 'Ne, ich bin eigentlich auch der Tollpatsch und der Blödian und kann auch Comedy machen'", erklärte er im Gespräch mit Heute. Die Abwechslung in seiner Karriere ist ihm dabei besonders wichtig. Er wolle nicht auf ein bestimmtes Image festgelegt werden und zeige deshalb bewusst unterschiedliche Facetten seines Könnens. Umso mehr freut er sich über die Möglichkeit, mit einer Figur wie Artus dem Publikum seine humorvolle Seite näherzubringen.

Privat ist Uwe, der zu den bekanntesten Musicaldarstellern im deutschsprachigen Raum zählt, allerdings ganz anders als seine oft ernst wirkenden Bühnenfiguren. Er beschreibt sich selbst als verspielt und bodenständig: "Ich bin ein großes Kind. Privat ziehe ich mich eher zurück und bin jemand, der gerne zu Hause ist, als dass ich große Partys brauche." Seine Rollen wählt er mit Bedacht, doch in seinem Alltag schätzt der 60-Jährige Ruhe und Besonnenheit – weit entfernt vom Rampenlicht, das er auf der Bühne regelmäßig sucht. Ein spannender Kontrast, der ihn als Künstler und Privatperson so besonders macht.

Instagram / uwekroeger Musicalstar Uwe Kröger, Dezember 2024

Getty Images Uwe Kröger, März 2007

