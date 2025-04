"School of Rock"-Nicky Katt ist mit 54 Jahren verstorben

Der Schauspieler Nicky Katt, bekannt aus Filmen wie "School of Rock" und "Dazed and Confused", ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Sein langjähriger Anwalt John Sloss bestätigte den Tod des Stars laut The Sun, machte jedoch keine Angaben zur Todesursache. Nicky, der am 11. Mai 1970 in South Dakota geboren wurde, begann seine Karriere bereits als Kind und war später in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen der Highschool-Bully Clint Bruno in Richard Linklaters (64) Kultfilm "Dazed and Confused" sowie der Lehrer Harry Senate in der Serie "Boston Public".

Seine beachtliche Karriere führte ihn durch eine Vielzahl von Rollen, die oft durch eine dunkle oder rebellische Note geprägt waren. Neben "School of Rock" spielte er unter anderem in Filmen wie "Boiler Room", "A Time to Kill" und "Sin City". Auch Regiegrößen wie Steven Soderbergh (62), Christopher Nolan (54) und Robert Rodriguez (56) arbeiteten mit ihm zusammen. Insbesondere seine Darstellung in Soderberghs "Full Frontal" wurde gelobt. Doch nicht nur im Film, auch im Fernsehen war Nicky stets präsent – von Gastauftritten in Serien wie "Friends" und "Law & Order" bis hin zu langfristigen Rollen in Dramen wie "Boston Public".

Wie The Sun berichtet, trudelten bereits kurz nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachrichten die ersten Beileidsbekundungen von seinen Kollegen ein. "Mein Herz ist durch die viel zu frühe Nachricht vom Tod des unglaublich talentierten Schauspielers Nicky Katt gebrochen worden – Gott segne dich, mein Freund. Was für ein Privileg, dich gekannt zu haben und 1995 bei meinem ersten Film 'Johns' mit dir zusammenzuarbeiten. Ruhe in Frieden, Bruder", schrieb beispielsweise Beau Flynn, der CEO der Flynn Picture Company. Und auch der Filmkritiker Barry Hertz verabschiedete sich mit liebevollen Worten von dem Schauspieler: "Phänomenal in allem, von Boston Public bis Planet Terror. RIP."

Getty Images Nicky Katt, Schauspieler

Getty Images Nicky Katt, Schauspieler

