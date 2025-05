Hat YouTuber laserluca eine neue Partnerin an seiner Seite?

Luca Scharpenberg, besser bekannt als laserluca (29), sorgt erneut für Spekulationen unter seinen Fans. Der erfolgreiche Content Creator, der Millionen von Menschen mit seinen Videos unterhält, hat in einem seiner neuesten YouTube-Clips für Aufsehen gesorgt. Grund dafür: An seiner Seite ist eine Frau mit blonden Haaren zu erkennen, deren Gesicht allerdings unkenntlich gemacht wurde. Zusätzlich meinten einige aufmerksame Zuschauer, einen Knutschfleck an Lucas Hals entdeckt zu haben. Der 29-Jährige streitet dies jedoch ab und bezeichnet den vermeintlichen Fleck als "Duschfleck". Für viele Fans scheint jedoch – wie aus den Kommentaren unter dem Video zu entnehmen ist – klar: Luca hat eine neue Partnerin.

Doch nicht nur das YouTube-Video, sondern auch ein Besuch bei der Tanzshow Let's Dance gibt Anlass zu Gerüchten. Luca wurde im Publikum gesehen, als er seine beste Freundin SelfieSandra (25) unterstützte. Auch dort wollen Fans eine Frau an seiner Seite entdeckt haben, die möglicherweise seine neue Partnerin sein könnte. Kommentare wie "Luca hat bestimmt eine Freundin" oder "Das neue Paar des Jahres?" kursierten daraufhin zahlreich im Netz. Offiziell geäußert hat sich der Streamer zu seinem Beziehungsstatus bisher nicht.

Auch Lucas beste Freundin Sandra hatte in ihrem gemeinsamen Podcast "Dick & Doof" die Liebesgerüchte zuletzt aufgeheizt. Dort spielte sie auf seinen Ostertrip nach Amsterdam an, den er angeblich alleine unternommen haben will. Sandra ließ diese Aussage jedoch nicht unkommentiert stehen und versucht, ihn zu einem Geständnis zu bewegen: "Ja klar, weil du ja auch so gerne alleine reist." Luca wurde jedoch nicht schwach und hielt sich weiterhin bedeckt.

Instagram / laserluca laserluca, YouTuber

Instagram / selfiesandra laserluca und SelfieSandra, Influencer

