Nach schwerem Auto-Crash: Annabella Fleck wieder auf Event

Annabella Fleck hat nach einem schweren Unfall an Weihnachten vergangenen Jahres ihren ersten großen Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Das Model präsentierte sich bei den renommierten Filmfestspielen in Cannes in einer auffälligen Robe des New Yorker Luxuslabels Kareno. Die 27-Jährige setzte mit einer grünen Kreation, bestehend aus einer fächerartigen Corsage und transparenten Stoffakzenten, ein modisches Statement und begeisterte damit Fans und Anwesende gleichermaßen. Trotz ihrer schweren Verletzungen und einer langen Genesungszeit strahlte sie Zuversicht und Stärke aus, was ihre Anhänger in den sozialen Medien mit Kommentaren wie "Du bist eine Inspiration für viele" würdigten.

Der Unfall hatte schwere Folgen für Annabella. Sie erlitt unter anderem Brüche des zweiten und vierten Brustwirbels, was dazu führte, dass sie sich monatelang in einer intensiven Rehabilitationsphase befand. In einem Interview mit Bild teilte sie mit, dass sie sich zunächst kaum bewegen konnte und die ersten zwei Monate nach dem Unglück überwiegend im Bett zubrachte. Die Angst, ihre Mobilität nie wieder vollständig zurückzugewinnen, war eine große psychische Belastung. Dank Physiotherapie und innerer Kraft bewältigte sie jedoch die Herausforderungen und feierte nun mit ihrem Auftritt in Cannes einen emotionalen Neubeginn. "Ich konnte nicht glauben, dass ich es wieder auf den roten Teppich geschafft habe", so Annabella.

Bereits zuvor hatte das Model erklärt, wie knapp sie einer lebensverändernden Verletzung entkommen war. Wären die Schäden an den Wirbeln nur geringfügig anders gewesen, hätte sie möglicherweise eine Querschnittslähmung davongetragen. Der Unfall, bei dem sich ihr Fahrzeug mehrfach überschlug, war eine schockierende Erfahrung, deren Konsequenzen sie auch heute noch betreffen. Annabella, die einst den Titel Miss Earth Germany gewann, wird nun nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch für ihre Stärke und ihren ungebrochenen Lebenswillen bewundert. Sie selbst sagt, dass sie aus Dankbarkeit und mit neuer Perspektive auf das Leben blickt.

Instagram / annabellafleck Annabella Fleck, Dezember 2024

Getty Images Annabella Fleck, Model

