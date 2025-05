Johannes Oerding spricht erstmals über seine neue Beziehung

Johannes Oerding (43), Musiker und Gastgeber von Sing meinen Song, hat jetzt erstmals über seine neue Freundin gesprochen. Nach einer emotional belastenden Phase durch den Verlust seines Vaters gönnte sich der Sänger 2024 eine Auszeit und begab sich auf Weltreise – begleitet von Yvonne. Bei einer Charity-Veranstaltung erzählte Johannes RTL: "Wenn du auf engstem Raum auf vier Quadratmetern und vier Reifen viele, viele Wochen unterwegs bist und lebend herauskommst, dann hast du auf jeden Fall einen guten Job gemacht."

Auf die Frage, ob diese Reise die beiden als Paar zusammengeschweißt habe, antwortete Johannes nur ausweichend – aber mit einem Lächeln: "Ich habe immer so viel Liebe in mir, also hört nicht auf zu wachsen!" Über Privates sprach er kaum, ließ aber durchblicken, dass die gemeinsame Zeit harmonisch verlief. Auf Instagram tauchen beide gelegentlich im beruflichen Kontext gemeinsam auf, doch eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung steht aus.

Yvonne ist in der Musikszene kein unbeschriebenes Blatt. Bis 2017 war die Content Creatorin wohl mit Sänger Wincent Weiss (32) liiert – einem engen Freund von Johannes. Später arbeitete sie für ihn als Social-Media-Managerin, bevor sich die Beziehung offenbar vertiefte. Nach der Trennung von Langzeitpartnerin Ina Müller (59) nahm sich Johannes Zeit für sich – nun scheint sich aus der beruflichen Nähe wieder eine echte Partnerschaft entwickelt zu haben.

Getty Images Johannes Oerding, Sänger

Instagram / johannesoerding Johannes Oerding, Musiker

