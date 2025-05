Jessica Haller bereut ihre "Let's Dance"-Teilnahme heute

Jessica Haller (35), bekannt aus dem Reality-TV, erinnert sich mit gemischten Gefühlen an ihre Zeit bei Let's Dance im Jahr 2018 zurück. In ihrer Instagram-Story gab sie jetzt zu, dass sie ihre Teilnahme an der beliebten Tanzshow heute bereut. "Mental war ich total im Hintergrund, ich war nicht bei mir, nicht im Moment, einfach leer", erklärte sie ihren Followern offen. Diese innere Leere habe sie daran gehindert, ihre Freude am Tanzen wirklich auszuleben. "Im Nachhinein wünschte ich mir oft, ich wäre damals nicht dabei gewesen", fügte Jessica hinzu.

Die emotionale Belastung, die sie während und nach der Show erlebte, scheint tiefgehender gewesen zu sein, als bisher bekannt war. Sie gab an, dass sie sogar zwei Jahre lang nicht in der Lage war, die Show anzusehen, da sie sich zu traurig fühlte. Heute träumt Jessica davon, lockerer und befreiter zu tanzen, als es ihr damals möglich war. Sie glaubt, dass sie jetzt ein ganz anderes tänzerisches Feuer in sich hätte zeigen können. Ihre Worte zeigen, wie sehr sie sich wünscht, diese Zeit rückgängig machen zu können, um die Bühne als etwas Positives zu erleben.

Jessica, die in den letzten Jahren auch gesundheitliche Herausforderungen zu meistern hatte, zeigt heute jedoch eine entspannte und reflektierte Einstellung zu ihrem Leben. Nach einer Wirbelsäulenoperation konzentriert sie sich inzwischen darauf, ihren Körper achtsam zu stärken. Diese liebevolle Herangehensweise an sich selbst könnte auch dabei helfen, ihre mentale Stärke weiter aufzubauen. Trotz vergangener Rückschläge wirkt sie entschlossen, sowohl körperlich als auch emotional in Balance zu bleiben und neue Projekte mit Energie anzugehen.

Anzeige Anzeige

Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers Wirbelsäule nach der Operation

Anzeige Anzeige