So erklärt Emmanuel Macron Gesichtsgriff von seiner Ehefrau

Ein kurzes, aber brisantes Video, das in Vietnam aufgenommen wurde, sorgt derzeit international für Gesprächsstoff. Es zeigt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte (72) beim Verlassen eines Flugzeugs in Hanoi, Vietnam. Während der Politiker am Ausgang der Maschine steht, scheint Brigitte ihn mit der Hand ins Gesicht zu stoßen, woraufhin er zurückweicht, sich aber schnell wieder fängt. Die Szene wurde von einer Kamera festgehalten und verbreitete sich rasch im Netz. Wie unter anderem The Guardian berichtet, äußerte sich Emmanuel noch vor Ort zu dem Vorfall und erklärte gegenüber Reportern: "Wir haben herumgealbert, wie wir es oft tun."

Die Verbreitung des Clips führte dennoch zu allerlei Spekulationen und wilden Theorien. Während sich viele im Netz über die Szene lustig machten, wurden auch Stimmen laut, die häusliche Gewalt vermuten. Emmanuel wies diese Auslegung jedoch empört zurück und erklärte, dass er und seine Frau einfach einen Moment der Leichtigkeit vor Beginn eines offiziellen Staatsbesuchs genossen hätten. Es sei zudem nicht das erste Mal, dass Videos von ihm falsch interpretiert worden seien. Menschen hätten gedacht, "dass ich Kokain im Zug verteilt, mit dem türkischen Präsidenten gestritten habe, und jetzt habe ich einen handfesten Streit mit meiner Frau ... Nichts davon ist wahr. Alle sollten sich mal beruhigen."

Emmanuel und Brigitte sind seit 2007 verheiratet – regelmäßig begleitet sie ihn auf offiziellen Reisen. Kennengelernt hatten sich die beiden in der Schule: Brigitte war einst die Lehrerin des Staatschefs. Während der 47-Jährige kinderlos ist, hat seine 24 Jahre ältere Ehefrau aus einer früheren Ehe drei Kinder und sieben Enkelkinder.

Getty Images Brigitte Macron und Emmanuel Macron, Mai 2025 in Hanoi

Getty Images Brigitte Macron und Emmanuel Macron, Mai 2025

