Nach Hugh-Scheidung: Deborra-Lee Furness bricht Schweigen

Deborra-Lee Furness (69) hat sich jetzt erstmals öffentlich zu ihrer Scheidung von Hugh Jackman (56) geäußert. In einem Statement gegenüber der Daily Mail sprach die australische Schauspielerin nun über die schwierige Zeit und das Gefühl des Verrats, das sie nach der Trennung empfand. "Mein Herz und Mitgefühl gilt allen, die den traumatischen Weg des Verrats durchlebt haben", erklärte sie ehrlich. Gleichzeitig betonte Deborra-Lee ihre Überzeugung, dass eine höhere Macht stets für das Wohl der Menschen wirke, auch wenn der Weg dorthin schmerzhaft sein könne. Nach rund 27 Jahren Ehe und der offiziellen Scheidung im Mai scheint sie nun einen Abschluss gefunden zu haben.

Die Schauspielerin reflektierte über ihr Leben und berichtete, dass der Prozess ihr viele Erkenntnisse gebracht habe. "Wir fühlen uns zu Menschen hingezogen, wir laden sie ein, damit wir unsere Lektionen lernen und die zerbrochenen Teile von uns selbst erkennen und heilen können", sagte sie weiter. Trotz der Umstände zeigte sie sich dankbar für die gemeinsamen Jahre. Indes sorgt Hugh Jackman für Schlagzeilen, nachdem er mit Schauspielkollegin Sutton Foster (50) in New York gesichtet wurde, was Spekulationen über die Art ihrer Beziehung auslöste.

Die Nachricht von der Trennung wurde im September 2023 öffentlich, als Hugh und Deborra-Lee eine gemeinsame Erklärung über das People Magazine veröffentlichten. Darin blickten sie auf die schönen Jahre ihrer Ehe zurück – kündigten jedoch an, künftig getrennte Wege zu gehen, um persönlichem Wachstum Raum zu geben. Gemeinsam kümmern sie sich weiterhin um ihre Adoptivkinder Oscar und Ava, deren Wohl für beide an erster Stelle steht. Inzwischen scheint auch die rechtliche und finanzielle Trennung weitgehend abgeschlossen. Wie es für das Ex-Paar nun weitergeht, bleibt abzuwarten.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

Getty Images Ava Jackman, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman und Oscar Jackman im Disneyland

