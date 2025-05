Amira ins Rampenlicht gedrängt: Oliver Pocher äußert sich

Amira Aly (32) hat kürzlich in einem Interview angedeutet, dass ihr Ex-Mann, der Comedian Oliver Pocher (47), sie gegen ihren ursprünglichen Wunsch dazu gebracht habe, eine Karriere im Rampenlicht zu starten. Die Moderatorin erklärte, dass sie ursprünglich ein anderes Leben geplant hatte und nicht die Öffentlichkeit gesucht habe. Oliver, der sich von Amira 2024 trennte, reagierte prompt über Instagram auf diese Vorwürfe. In gewohnt sarkastischem Ton schrieb er: "Ich fühle mich bis heute schlecht, sie zu einer Multimillionärin gemacht zu haben! Sie ist zu Recht sauer."

Die Spitze von seiner Ex will der Entertainer wohl nicht auf sich sitzen lassen. In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hatte Amira die Situation nämlich wie folgt geschildert: Oliver habe sie damals mehr oder weniger ins Rampenlicht gezerrt. "Dann hat er mich gedrängt. Also, ich wurde wirklich gedrängt", erinnerte sie sich an ihren ersten Auftritt während Ollis Tour zurück. Zuvor habe sich die 32-Jährige hinter den Kulissen eher um das Technische gekümmert – ein Job, der ihr wohl besser gefallen habe. Mittlerweile fühlt sich Amira allerdings in der Öffentlichkeit zu Hause und nimmt auch auf eigene Faust an Shows teil, wie zuletzt an Das große Promibacken.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Oliver seit der Trennung über die finanzielle Seite der Scheidung geäußert hat. Zuvor warf er seiner Ex-Frau bereits vor, dass es ihr primär um das Geld gehe. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann – wie so oft – nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht", meinte der 46-Jährige im Februar gegenüber Bild.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

