Kinder der "Buffy"-Stars sprachen für das Reboot vor

Sarah Michelle Gellar (48), die mit ihrer Rolle als Buffy Summers in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen berühmt wurde, überraschte kürzlich die Fangemeinde. Im Interview mit Us Weekly verriet sie, dass mehrere Kinder ehemaliger Cast-Mitglieder der Originalserie für das kommende Reboot vorgesprochen haben. Sarah selbst kehrt in der neuen Interpretation der Vampirjäger-Serie als Mentorin zurück, während Ryan Kiera Armstrong die Hauptrolle übernimmt. Welche Schauspielerkinder tatsächlich zum Casting eingeladen wurden und ob sie eine Rolle ergattern konnten, bleibt jedoch ein gut gehütetes Geheimnis.

In der neuen "Buffy"-Serie wird jedoch nicht nur im Casting auf frischen Wind gesetzt. Die kreative Leitung übernehmen die Zuckerman-Schwestern, während Regisseurin Chloé Zhao mindestens die Auftaktfolge gestalten wird. Serienerfinder Joss Whedon (60) hingegen bleibt außen vor – eine Entscheidung, die sowohl kreative als auch persönliche Gründe zu haben scheint. Joss war in der Vergangenheit immer wieder mit Berichten über ein toxisches Arbeitsumfeld in Verbindung gebracht worden, woraufhin sich zahlreiche ehemalige Stars der Serie, darunter auch Sarah Michelle Gellar, öffentlich von ihm distanzierten. Der Serienstart verspricht daher nicht nur frischen Inhalt, sondern auch einen modernen Umgang hinter den Kulissen.

Sarah Michelle Gellar galt lange Zeit als entschiedene Gegnerin eines Reboots und wollte die ikonische Serie nicht wieder aufleben lassen. Doch die Rückkehr anderer Kultformate wie "Dexter" und "Sex and the City" änderte ihre Meinung. In einem Interview erklärte sie, dass diese Projekte gezeigt hätten, wie lohnenswert eine Neuauflage sein kann. Interessant ist, dass Sarah selbst in "Dexter: Original Sin" eine Rolle übernahm, was ihren Kurswechsel unterstützte. Während die Fans gespannt auf die neue Serie warten, kann die Originalserie in voller Länge auf Disney+ genossen werden.

Getty Images Ryan Kiera Armstrong, Schauspielerin

Getty Images "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star Sarah Michelle Gellar

