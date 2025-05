Für Kourtney war Caitlyn ein "kontrollierender" Stiefvater

Kourtney Kardashian (46) hat jetzt im Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian (40), "Khloé in Wonder Land", über Spannungen in ihrer Kindheit gesprochen und dabei ihren einstigen Stiefvater Caitlyn Jenner (75) kritisiert. Während Khloé Caitlyn dafür lobte, dass diese nie versucht habe, den Platz ihres Vaters Robert (✝59) Kardashian einzunehmen, widersprach Kourtney. Sie beschrieb Caitlyns Erziehungsstil laut DailyMail als "kontrollierend" und erzählte, dass Caitlyn oft bestimmte Freunde nicht ins Haus ließ und sogar Telefongespräche mit ihrem Vater unterbrach. "Ich sagte dann sowas wie: 'Ich will meinen Dad anrufen' und [Caitlyn] legte einfach auf", berichtete Kourtney und fügte hinzu, dass es häufig zu lautstarken Auseinandersetzungen kam.

Khloé zeigte sich überrascht von den Schilderungen und gab zu, immer angenommen zu haben, Kourtneys Distanz zu Caitlyn resultiere aus dem Gedanken, dass Caitlyn ihren Vater ersetzen wollte – etwas, das allerdings nie der Fall war. Kourtney erklärte, dass diese Konflikte sie letztendlich dazu bewogen hätten, bei ihrem Vater Robert einzuziehen, bevor dieser im Jahr 2003 an Krebs verstarb. Caitlyn, die zwischen 1991 und 2015 mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) verheiratet war, war in dieser Zeit ein fester Bestandteil der Familie und hat neben Kourtney, Khloé, Kim (44) und Rob (✝59) noch vier weitere Kinder aus vorherigen Beziehungen sowie zwei Kinder mit Kris – Kendall (29) und Kylie (27).

Caitlyn Jenner hat in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen gesprochen, die ihre Beziehung zu ihren Kindern betreffen. In einem Interview mit Diane Sawyer (79) für 20/20 gab sie zu, dass sie zu einigen ihrer Kinder eine engere Bindung habe als zu anderen. Sohn Brody Jenner (41) äußerte sich Anfang des Jahres ebenfalls kritisch über Caitlyns Abwesenheit während seiner Kindheit, verriet jedoch, dass Caitlyn sich kürzlich bei ihm entschuldigt habe. Trotz der Spannungen in der Vergangenheit scheinen also einige Beziehungen innerhalb der Familie wieder an Stärke zu gewinnen. Kourtney selbst hat inzwischen ein eigenes Familienleben mit Travis Barker (49) aufgebaut.

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloé Kardashian als Kinder

Ron Galella, Ltd. / Getty Images Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Bruce Jenner, Kris Jenner, Rob Kardashian und Kim Kardashian

