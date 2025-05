Gemeinsamer Film: Elizabeth Banks schwärmt von Jessica Biel

Jessica Biel (43) und Elizabeth Banks (51) haben für die neue Prime-Video-Serie "The Better Sister" zusammengearbeitet und dabei nicht nur als Schauspielerinnen harmoniert, sondern auch eine persönliche Verbindung aufgebaut. Die beiden spielen in dem Drama, das auf dem Roman von Alafair Burke basiert, ein zerstrittenes Schwesternpaar, das durch eine Tragödie wieder zusammengeführt wird. Elizabeth verriet gegenüber People, dass die beiden sich kaum kannten, sie jedoch vor den Dreharbeiten nur Gutes über Jessica gehört hatte. "Man hätte niemanden in Hollywood bezahlen können, um etwas Negatives über sie zu sagen", so Elizabeth.

Die Zusammenarbeit bestätigte dann den positiven Eindruck, den Elizabeth zuvor von ihrer Kollegin gewonnen hatte. "Sie wurde dem Ruf gerecht, freundlich und großzügig und talentiert und schön und lustig und einfach zu sein, und es hat alles geklappt", schwärmte die Schauspielerin. Doch nicht nur beruflich fanden die beiden zueinander, sondern auch ihre Parallelen im Privatleben ließen sie schnell zu Freundinnen werden. Beide sind Mütter von je zwei Söhnen und fanden in dieser Gemeinsamkeit sofort eine Verbindung. "Wir haben uns auf Anhieb als Mamas verstanden", erklärte Jessica und ergänzte: "Es war einfach so, oh, wir könnten Freunde sein – wenn wir auf der gleichen Schule wären, würden wir Freunde sein." Auch gab Jessica die Komplimente an Elizabeth zurück: "Einfach lustig, klug, macht alles, so unglaublich, witzig, all die Dinge, die jeder über sie aus ihrer Arbeit weiß, sind natürlich wahr."

Jessica Biel ist vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Eine himmlische Familie" bekannt geworden, während Elizabeth Banks ihre Vielseitigkeit in Filmen wie "Die Tribute von Panem" und durch Regiearbeiten wie bei "Pitch Perfect 2" unter Beweis gestellt hat. Beide Frauen haben sich in Hollywood einen Namen gemacht. Elizabeth betonte im Interview, dass in Hollywood niemand lange "Versteck spielen" könne. "Die Branche merkt, wer echt ist und wer nicht", sagt sie. Dass sie und Jessica sich über den Job hinaus auch persönlich schätzen, macht ihre Freundschaft und Zusammenarbeit umso besonderer. Privat ist Jessica Biel mit Justin Timberlake (44) verheiratet und schwärmte kürzlich erneut von ihrem Mann. Gemeinsam haben sie die Söhne Silas (10) und Phineas. Elizabeth Banks teilt mit Ehemann Max Handelman die Söhne Felix und Magnus.

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

Getty Images Elizabeth Banks im Juli 2024 in Paris

