Snow geht nicht in die Kita: Yeliz Koc hat kaum Freizeit

Yeliz Koc (31), bekannt aus dem Reality-TV, hat jetzt in einer Fragerunde auf Instagram verraten, wie es ihr gelingt, ihren Alltag mit ihrer Tochter Snow (3) zu managen, die nicht in die Kita geht. "Es ist nicht immer einfach. Man hat kaum Freizeit beziehungsweise Zeit, in der man alles erledigen kann", gab die 31-Jährige offen zu. Dennoch betonte sie, dass dieser Weg ihre bewusste Entscheidung sei: "Aber ich habe es mir so ausgesucht." Snow, die im Herbst 2021 geboren wurde, wird damit wohl fast ausschließlich von ihrer Mutter betreut.

Die Entscheidung, dass Snow keine Kita besucht, scheint Yelizs Alltag maßgeblich zu prägen. Zwischen beruflichen Projekten und dem Familienleben bleibt der Influencerin offenbar nur wenig Zeit für sich selbst. Doch trotz der Herausforderungen scheint die Kitafreiheit ihrer Tochter eine wohlüberlegte Wahl zu sein, bei der sie sowohl die Bedürfnisse ihres Kindes als auch ihre eigenen Überzeugungen in den Vordergrund stellt. Details dazu, wie sie ihren Tagesablauf gestaltet, teilte sie allerdings nicht mit.

Schon früher gewährte die Reality-TV-Bekanntheit einen Einblick in ihre enge Beziehung zu Snow. So schlafe die Kleine beispielsweise bei Yeliz im Bett, was sie als für beide passend empfindet. Die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter steht bei der jungen Familie ganz offensichtlich im Vordergrund. Die frühere Bachelor-Teilnehmerin betont immer wieder, dass sie viel Wert darauf legt, dass ihre Tochter sich geborgen fühlt. Diese Ausrichtung scheint ihren Alltag maßgeblich zu bestimmen.

