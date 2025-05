Emotionaler Moment: Rafael Nadal wird bei French Open geehrt

Ein bewegender Moment für Tennisikone Rafael Nadal (38): Ein Jahr nach seinem letzten Match bei den French Open wurde der mehrfach ausgezeichnete Sandplatz-König im Stade Roland Garros auf spektakuläre Weise geehrt. Vor 15.000 begeisterten Fans, die ihm minutenlang applaudierten und mit besonderen T-Shirts eine Botschaft formten, kämpfte der Spanier mit den Tränen. Sein Fußabdruck wurde in einer Zeremonie auf dem berühmten Court Philippe-Chatrier verewigt. "Das ist ohne Zweifel der wichtigste Tennis-Court meiner gesamten Karriere", erklärte er sichtlich bewegt laut RTL. Auch seine Mutter Ana Maria Parera, Ehefrau María Francisca Perelló und Schwester Maria Isabel kämpften auf der Tribüne mit ihren Emotionen.

Der Sportler dominierte die French Open wie kein anderer vor ihm. Mit insgesamt 14 Siegen hat er das Sandplatz-Turnier geprägt und sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sein letztes Match in Paris hatte er im vergangenen Jahr und musste sich nach einer Verletzungsserie geschlagen geben. Die besondere Ehrung wurde durch das Auftreten seiner langjährigen Rivalen Roger Federer (43), Novak Djokovic (38) und Andy Murray (38) noch emotionaler. Die drei Tennisgrößen erschienen auf dem Platz, um den 38-Jährigen zu umarmen und die Erinnerungen an zahlreiche legendäre Matches zu feiern.

Nadal hatte seine beeindruckende Karriere bei der Davis-Cup-Endrunde im November offiziell beendet. Insgesamt gewann er 22 Grand-Slam-Titel. Abseits des Platzes zeigt sich Nadal als Familienmensch, der nach der Geburt seines Sohnes im vergangenen Jahr häufiger Einblicke in sein Privatleben gibt. Vor rund zwei Monaten hat das spanische Magazin Semana berichtet, dass er und seine Partnerin María sogar bald erneut Eltern werden. Damals kursierten erste Fotos, auf denen bei ihr ein kleiner Babybauch zu sehen war. Bestätigen wollten die beiden die süßen Gerüchte allerdings nicht und hielten sich trotz aller Spekulationen bisher bedeckt.

Getty Images Rafael Nadal mit Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray, Mai 2025

Getty Images María Francisca Perelló und Rafael Nadal, April 2024

