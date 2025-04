"Die Chefin"-Katharina Böhm klärt über ihr Liebesleben auf

Die Schauspielerin Katharina Böhm, bekannt aus der ZDF-Serie "Die Chefin", hat jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte Klartext gesprochen. Dabei hat sie Gerüchte rund um ihr Liebesleben ausgeräumt: Viele glaubten noch immer, sie sei mit dem Regisseur Rick Ostermann liiert, doch diese Beziehung liegt weit in der Vergangenheit. "Ich sollte an dieser Stelle mal sagen, dass ich seit 17 Jahren von Rick Ostermann getrennt bin", stellte die 60-Jährige klar. Ihr Ex-Partner ist inzwischen verheiratet und hat drei Kinder, wie Katharina ebenfalls bestätigte.

Katharinas Vater war der legendäre Karlheinz Böhm (✝86), der durch die Sissi-Trilogie mit Romy Schneider (✝43) unsterblich wurde. Auch ihre Mutter Barbara Lass führte eine erfolgreiche Schauspielkarriere. Katharina gewährte in dem Interview seltene Einblicke in ihr Leben. Sie verriet, dass sie seit zehn Jahren "extrem glücklich" sei – ganz ohne Partner. "Ich komme sehr gut mit mir selbst aus und für dieses Glück brauche ich keinen Partner", sagte sie laut Bunte. Über mögliche neue Beziehungen hielt sie sich bedeckt, fügte jedoch an, dass sie sich für die Zukunft eine Frauen-Alters-WG zusammen mit Freundinnen und ihrer Halbschwester Daniela vorstellen könne.

Katharina hat ein eher zurückgezogenes Privatleben – ein bewusster Kontrast zu ihrem öffentlichen Erfolg. Neben ihrer Rolle in "Die Chefin" widmete sie sich der Erziehung ihres inzwischen erwachsenen Sohnes Samuel. Über ihn und auch über vergangene Beziehungen schweigt sie konsequent – ein deutliches Zeichen für ihren Wunsch nach Privatsphäre. Gleichzeitig beweist sie mit Ideen wie einer Alters-WG Humor und Offenheit für unkonventionelle Zukunftspläne. Ihr entspannter Blick aufs Älterwerden zeigt, wie sehr sie ein stabiles, ausgewogenes Umfeld schätzt – sowohl privat als auch beruflich.

ActionPress Karlheinz Böhm und Romy Schneider als Frank und Sissi in "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin"

Getty Images Katharina Böhm auf dem Filmfest München, Juni 2015

