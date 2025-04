Alle Infos zur dritten "Die Ringe der Macht"-Staffel

Die Herr der Ringe-Serie "Die Ringe der Macht" kehrt nun mit einer dritten Staffel zurück, wie Amazon Prime Video im Februar 2025 offiziell verkünden ließ. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln, die 2022 und 2024 veröffentlicht wurden, dürfen sich Fans nun auf die nächsten Abenteuer in Mittelerde freuen. Allerdings mit etwas Geduld, denn Staffel 3 wird laut Moviepilot voraussichtlich erst 2026 bei Prime Video starten. Besonders spannend: Die Story führt Sauron weiter in den Mittelpunkt, während die Elben und Menschen versuchen, sich gegen seine wachsende Macht zu behaupten. Die Produktion, die zu den teuersten Serien der Welt zählt, verspricht erneut epische Schlachten und tiefgreifendes Drama.

Die dritte Staffel bringt bekannte Charaktere wie Galadriel, Elrond und Sauron zurück, doch gleichzeitig dürfen sich Zuschauer laut Moviepilot auf spannende Neuzugänge freuen. Angekündigt wurden Eddie Marsan und Jamie Campbell Bower (36), der wohl eine zentrale Rolle übernehmen könnte. Die Geschichte der neuen Staffel setzt nach einem Zeitsprung von mehreren Jahren ein, in dem der Krieg zwischen Sauron und den Elben tobt. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Entstehung des "Einen Rings" und der Entwicklung der neun Nazgûl, ehemals Menschen, die durch die Macht der Ringe verdorben wurden. Für zusätzliche Spannung sorgt der Konflikt unter den Zwergen über den Thron von Khazad-dûm und mögliche Herausforderungen für Elrond und Galadriel.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2022 begeistert die Serie Fantasy-Fans weltweit und erweckt J.R.R. Tolkiens legendäre Geschichte mit neuem Aufwand zum Leben. Die Schöpfer Patrick McKay und John D. Payne haben die gesamte Serie mit insgesamt fünf Staffeln und ca. 50 Stunden Inhalt von Anfang an durchgeplant. Amazons Investment zeigt sich sowohl in der beeindruckenden Optik als auch in der Besetzung. Die riesigen Produktionskosten, die bereits bei der ersten Staffel 465 Millionen Dollar betrugen, unterstreichen den immensen Aufwand hinter der Serie. Mittelerde-Fans dürfen sich also weiterhin auf ein episches und emotionales Abenteuer freuen – müssen sich aber noch bis 2026 gedulden.

Getty Images Jamie Campbell Bower bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", 2018

Getty Images "Die Ringe der Macht" Pressevorschau-Event 2024 in San Diego, Kalifornien

