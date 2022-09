"Die Ringe der Macht" polarisiert die "Herr der Ringe"-Fans

Es geht wieder nach Mittelerde! Anfang September sind endlich die ersten Folgen der brandneuen Serie "Die Ringe der Macht" erschienen. Sie spielt im selben Universum wie Der Herr der Ringe – jedoch vor den Geschehnissen in der Erfolgstrilogie. Die Fantasyserie begleitet die Elbenkriegerin Galadriel (gespielt von Beauty Morfydd Clark) bei ihrer persönlichen Rache an Hexenmeister Sauron und seinen Orks. Auch auf ihre geliebten Hobbits müssen die Zuschauer nicht verzichten. Aber was sagt die "Der Herr der Ringe"-Community eigentlich zu den ersten Folgen?

Auf Twitter wird schon seit Tagen heiß diskutiert – und einig sind die Fans von J. R. R. Tolkiens Werk sich definitiv nicht. Während die eine Seite schwärmt: "Die Serie ist überraschend schön geworden! Bin positiv überrascht und schaue gerne weiter", gibt es auch einige Negativstimmen. So ärgert sich ein Nutzer: "Total enttäuschend! [...] 'Die Ringe der Macht' ist ein Witz und kommt nicht mal annähernd ans Original ran!" Ein anderer betont: "Ist mir egal, wie viele Milliarden sie da reingesteckt haben... Sie hätten dieses Meisterwerk endlich mal in Ruhe lassen sollen." Die Kritikpunkte: Die Story sei zu "seicht" und die Szenerie zu "bearbeitet". Auch die Diversität im Cast stößt teilweise auf Ablehnung.

So oder so steht fest: Über schlechte Quoten kann "Die Ringe der Macht" sich nicht beschweren! Wie Amazon Prime stolz verkündete, schalteten in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung stolze 25 Millionen Haushalte ein – damit stellte die Fantasyserie einen neuen Rekord bei dem Streaminganbieter auf. Jetzt seid ihr gefragt: Wie findet ihr "Die Ringe der Macht" bisher? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Markella Kavenagh beim Screening von "Die Ringe der Macht" in New York

Instagram / morfydd_clark Morfydd Clark am Set von "Die Ringe der Macht"

Getty Images Robert Aramayo bei der Premiere von "Die Ringe der Macht"

